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圣保罗州立大学孔子学院举办“孔子学院日”打击乐音乐会

2024年09月25日13:11 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢9月23日电 （记者陈海琪）圣保罗消息：当地时间9月23日，圣保罗州立大学孔子学院成功举办庆祝全球“孔子学院日”暨中巴建交50周年打击乐专场音乐会。中国驻圣保罗总领事馆副总领事田玉震，圣保罗州立大学孔子学院巴方院长保利诺、中方院长叶丹和孔子学院师生、当地华侨华人代表等300多人共同欣赏了这场别开生面的音乐会。

田玉震在致辞中表示，中巴建交50年来，两国政治互信不断加深，各领域务实合作成果丰硕，人文交流精彩纷呈。中巴同为文化大国，文化交流与合作历来是两国关系的重要组成部分。圣保罗州立大学孔子学院自成立以来，一直致力于开展丰富多彩的文化活动，生动展现和传播优秀的中国文化，为促进两国友好作出积极贡献。期待孔院的师生们再接再厉，不断提升文化传播能力，推动两国文明交流互鉴，为深化新时期中巴关系、深化人民友谊积极贡献力量。

中国驻圣保罗总领事馆副总领事田玉震在活动中致辞。圣保罗州立大学孔子学院供图

中国驻圣保罗总领事馆副总领事田玉震在活动中致辞。圣保罗州立大学孔子学院供图

保利诺在致辞中表示，2008年11月成立的圣保罗州立大学孔子学院是巴西首家孔子学院，由圣保罗州立大学与湖北大学合作共建。圣保罗州立大学孔子学院一直致力于教授汉语和传播中国文化，已成为促进中巴人文交流的重要平台。

圣保罗州立大学孔子学院巴方院长保利诺在活动中致辞。圣保罗州立大学孔子学院供图

圣保罗州立大学孔子学院巴方院长保利诺在活动中致辞。圣保罗州立大学孔子学院供图

圣保罗市国际关系局办公室主任弗拉维奥·迪亚斯·帕特里西奥、圣保罗州立大学艺术学院院长格拉齐埃拉·博茨在致辞中表示，音乐跨越国界、种族和文化的差异，是人类共同的语言。圣保罗州立大学孔子学院用一场令人印象深刻的音乐会传播中国文化，展示了巴中两国在文化艺术领域的交流与合作。

音乐会上，圣保罗州立大学艺术学院打击乐团精彩演绎《金蛇狂舞》《赛马》《茉莉花》等中国经典曲目，中国大鼓与巴西原住民乐器同台演奏，中国古诗与现代打击乐联袂呈现，为观众带来一场中巴艺术交相辉映的文化盛会。现场观众反响热烈，掌声与欢呼声经久不息。

圣保罗州立大学艺术学院打击乐团在活动上表演精彩的节目。 圣保罗州立大学孔子学院供图

圣保罗州立大学艺术学院打击乐团在活动上表演精彩的节目。圣保罗州立大学孔子学院供图

(责编：于洋、刘慧)

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