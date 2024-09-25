人民网曼彻斯特9月23日电 （记者许立群、邢雪）9月22日，中国驻曼彻斯特总领事唐锐出席总领馆举行的庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。英王大曼彻斯特代表霍金斯、曼彻斯特市长安德鲁斯、全英华人社团联合总会会长曾宪初、曼彻斯特华人社团联合会会长任洁仪出席并致辞。博尔顿市长摩根、罗奇代尔市长艾哈迈德、特拉福德市长怀特、坦姆赛德市长阿弗莱克、索尔福德礼仪市长坦尼娅等领区政要、驻曼领团代表以及华侨华人、留学生、中资机构负责人等200余人参加。

中国驻曼彻斯特总领事唐锐致辞。人民网记者 邢雪摄

唐锐在致辞中回顾了75年来新中国发展取得的瞩目成就，表示中国共产党二十届三中全会胜利召开，擘画了以进一步全面深化改革推进中国式现代化的宏伟蓝图。全会通过的决定提出了300多条重要改革举措，彰显了中国将改革进行到底的坚强决心和使命担当。在未来5年内，中国将大力推动高质量发展，加快发展新质生产力，推进绿色低碳转型，扩大高水平对外开放。这会为包括英国在内的世界各国带来更多的机遇。

英王大曼彻斯特代表霍金斯祝贺中华人民共和国成立75周年，赞赏中国政府始终秉持以人民为中心的发展理念，团结带领中国人民取得巨大发展成就，作为英王代表愿积极协助双方深化全方位交流，更好抓住合作机遇，推动英中各领域合作进一步向前发展。曼彻斯特市长安德鲁斯回顾了曼彻斯特与中国的友好交往历史，高度评价英中地方务实合作为双方发展提供的积极助力，感谢华侨华人为当地经济和多元文化社会建设所做贡献。全英华人社团联合总会会长曾宪初、曼彻斯特华人社团联合会会长任洁仪表示将继续发挥桥梁作用，把爱国热情转化为不竭动力，为中国繁荣富强和中英关系发展添砖加瓦。

留学生表演了汉服展示《丝路霓裳》。人民网记者 邢雪摄

招待会全场洋溢着热烈、友好、欢乐、喜庆的氛围。领区华人社团和留学生表演了汉服展示《丝路霓裳》、民乐《琵琶雨》、藏族舞蹈《心声》等丰富多彩的节目，以及《我爱你中国》《我和我的祖国》等经典曲目，著名歌唱家牟玄甫演唱的《草原之夜》将招待会推向高潮，赢得现场观众的一轮轮热烈掌声和欢呼。来宾欢聚一堂、畅叙情谊，衷心祝愿中国国泰民安、繁荣昌盛，中英关系实现更好发展。

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