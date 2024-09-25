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沙特驻华大使：沙中将继续携手为地区和世界求和平、谋发展

2024年09月25日09:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月24日电 （王晶、法伊萨）沙特驻华大使馆23日在京举行沙特国庆94周年招待会，外交部副部长邓励等中外来宾出席。沙特驻华大使阿卜杜拉赫曼·哈勒比在致辞中表示，自1932年建国以来，沙特取得了前所未有的发展，获得了举世瞩目的地区和国际地位。并称赞，沙中两国具有相互信任、尊重与支持的深厚友谊，是国家间关系的杰出典范。

沙特驻华大使阿卜杜拉赫曼·哈勒比接受人民网记者专访。人民网 法伊萨摄

沙特驻华大使阿卜杜拉赫曼·哈勒比接受人民网记者专访。人民网 法伊萨摄

哈勒比在接受人民网记者专访时表示，沙中两国在各层次、各领域交流密切，在众多国际和地区问题上有着广泛共识和共同愿景。在外交政策上，两国都积极支持实现全球安全与和平，尊重别国主权，不干涉别国内政，坚持遵守联合国宪章的宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系。

他认为，沙特与中国都具有显著的国际地位和影响力，双方一贯为促进地区和世界安全与和平而努力，在众多事务中开展了富有成效的合作，为实现地区和世界稳定发挥了巨大的积极作用。未来，友好的两国将继续携手合作，这也必将推动世界和平事业向前发展。

哈勒比指出，中东地区目前正在经历非常困难的阶段。他认为，不仅是沙特与中国，整个国际社会都需要发挥更大的作用来共同应对该地区面临的挑战，助力中东人民实现稳定，推进发展。他强调，没有和平稳定这一基础，发展就不可能实现。作为朋友与伙伴，沙特与中国将继续携手，为支持地区与世界实现和平稳定这一共同目标而努力。

对于沙中两国的经济合作，哈勒比表示，双方间经贸、投资合作关系历来紧密，近年来发展势头更加强劲。他指出，2022年，中国国家主席习近平对沙特王国进行了历史性的访问，并签署了《中沙全面战略伙伴关系协议》。两国全力推进沙特“2030愿景”与共建“一带一路”倡议对接，这推动了双边经贸关系蓬勃发展，务实合作取得丰硕成果。他还强调，沙特与中国都是全球经济的重要参与者，在实现“2030愿景”与共建“一带一路”倡议的宏伟发展规划中高度契合。

同时，哈勒比也十分看好沙中工业合作的前景。他表示，双方工业合作基础坚实，内容广泛，且两国都致力于推动工业发展迈上新台阶。他鼓励沙特公私机构与中国同行增进合作，特别是在人工智能、新能源、电动汽车等领域。哈勒比指出，双方在新能源领域各具优势，共享经验，众多项目已在两国间达成协议并落地实施。他坚信，未来沙中双边合作充满机遇，这也将更好地惠及两国人民。

(责编：于洋、刘慧)

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