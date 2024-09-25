人民网北京9月24日电 （徐祥丽、王禹蘅）第八届太和文明论坛国际关系分论坛日前在北京举行。与会嘉宾围绕“展望国际政经变局，共谋安全发展之道”这一主题进行了深入的交流探讨。

第八届太和文明论坛国际关系分论坛现场。人民网记者 徐祥丽摄

上合组织前秘书长、太和智库高级学者阿利莫夫在视频致辞中指出，人类正在经历深刻的变革，当前形势异常严峻。我们需要以全新、开放、实事求是的态度来审视新的挑战与威胁。与此同时，以互利互惠为基础、尊重各国文化多样性的新型国际合作机制逐步形成。这种合作机制不乏范例，上海合作组织联合了欧亚大陆近30个国家，金砖国家正在重塑国际经济格局。上合组织和金砖国家提倡在相互尊重、相互信任、合作共赢的基础上，以全新方式解决全球性问题。

上合组织副秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫表示，上合组织之所以取得显著成就，离不开坚持互信、互利、平等、协商，尊重多样文明，谋求共同发展的“上海精神”，这一精神也是新型国际关系的基础。上合组织步入第三个十年，已成为加强睦邻友好互信、扩大多边对话、深化互利合作的坚实平台，成为当代国际关系体系中的权威多边组织。在当前复杂地缘政治条件下，上合组织为维护全球和地区安全稳定发挥着关键作用。

中国公共外交协会会长吴海龙发表主旨演讲。他指出，当前美国地缘战略竞争意在拉帮结派，从各领域对中国进行战略围堵和打压。但地缘战略竞争无法解决美国自己造成的国内问题。美国不可能在所有领域永远保持领先地位，其在经济科技上的“脱钩断链”不仅没能阻挡中国的发展步伐，反而成为中国技术自主创新的催化剂。

中国气候变化事务特使刘振民指出，当前全球经济碎片化仍在加剧，关键航路受阻、“脱钩断链”“去风险化”扰乱了全球产供链运转和正常经济合作，美西方对俄制裁、美欧的绿色壁垒更加剧了这一问题。但应看到，经济全球化仍具有强大韧性和生命力，世界统一大市场和全球贸易体系不会因个别国家的行为而改变，同时区域经济一体化也在修补经济全球化方面发挥着重要作用。

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲预测，未来10年间，世界经济将出现六大标志性变化。一是“全球南方”整体崛起，成为拉动世界经济增长的主要动力。二是国际货币体系出现结构性变化，美元霸权受到挑战。三是世界可能会发生能够拉平发展鸿沟的重大科技革命。四是全球产业链、供应链结构发生重大变化。五是全球能源格局发生巨变，新能源占比将进一步提升。六是更加广泛、多元、多维度、与全球文明发展相适应的全球治理体系正在形成。

当前，国际形势正发生深刻复杂演变。国际社会的对立、分裂危及全球和平与繁荣。自2017年创立以来，太和文明论坛先后邀请逾千位国内外政商学界人士，围绕推动人类社会和谐恒续发展相关议题，开展了广泛深入、兼具前瞻性和建设性的交流探讨，已成为具有相当影响力的国际交流平台。

(责编：徐祥丽、刘慧)