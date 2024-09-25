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共促未来水安全！我国倡议协同推进四大创新

2024年09月25日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月24日电（记者刘诗平）第三届亚洲国际水周24日在北京开幕。着眼当前亚洲各国共同面临的水安全风险挑战，基于中国治水实践和治水经验，水利部部长李国英在开幕式上倡议，协同推进理念创新、治理创新、科技创新、合作创新。

　　李国英说，近年来，中国成功战胜一系列大江大河历史罕见洪水灾害，有力保障了防洪安全；坚持水资源节约集约利用，有力保障了供水安全；始终把水利作为农业的命脉，有力保障了粮食安全；实施山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，有力保障了生态安全。

　　最近10年来，中国洪涝灾害损失占国内生产总值的比例由上一个10年的0.51%降至0.24%，在国内生产总值增长近一倍的情况下用水总量实现“零增长”。中国以占全球6%的淡水资源，保障了全球近20%的人口用水，创造了全球18%以上的经济总量。

　　“在气候变化和人类活动影响加剧的双重作用下，水安全风险日益成为全球性挑战，危及人类福祉和共同繁荣，各国都在积极探索和寻找可资借鉴的治水理念、治水方案。”李国英说，“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，为全球应对水安全挑战提供了宝贵思想财富。

　　李国英提出如下四点倡议：

　　——协同推进理念创新。转变传统治水思路，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，以新的理念谋划治水方略、制定治水政策，开创亚洲水治理新局面。

　　——协同推进治理创新。积极探索制度变革，充分发挥政府和市场的作用，适度超前完善水利基础设施体系，最大限度减轻气候变化带来的水灾害影响，推动实现人人普遍和公平获得安全和负担得起的饮用水目标，共同维护人水和谐共生的美好家园。

　　——协同推进科技创新。坚持科技开放合作，强化洪旱灾害预报预警、超标准洪水下的库坝安全保障、水资源节约集约利用、河湖生态保护与修复等问题的研究和创新协作，大力推动数字孪生水利建设，提升水治理管理数字化、网络化、智能化能力。

　　——协同推进合作创新。充分发挥亚洲水理事会和亚洲国际水周等平台作用，积极推动知识交流、项目合作、人才培养和能力建设，推动亚洲水治理领域合作走深走实。

　　本届亚洲国际水周由水利部和亚洲水理事会共同主办，以“共促未来水安全”为主题，通过多元化的水管理合作，应对全球气候变化背景下的水安全挑战。

(责编：徐祥丽、张悦)

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