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中国东盟深化RCEP合作 助推区域高水平开放发展

2024年09月25日08:28 | 来源：新华网
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　　“随着RCEP全面实施和中国—东盟自贸区升级3.0版，东盟、中国和RCEP其他合作伙伴之间的贸易和投资将继续繁荣发展，为区域人民造福。”东盟秘书长高金洪9月24日在南宁参加RCEP经贸合作高端对话时说。

　　当日，以“共促中国—东盟自贸区3.0版升级 共享RCEP区域经济一体化”为主题的RCEP经贸合作高端对话在广西南宁举行。与会人员围绕进一步升级RCEP规则标准、拓展合作领域、扩大成员范围、RCEP实施与中国—东盟自贸区3.0版相得益彰相互促进等进行交流对话。

　　RCEP经贸合作高端对话现场。新华社记者 王楚然 摄

　　作为中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会框架下的品牌活动，RCEP经贸合作对话已成为推动RCEP成员国政商对话、深化经贸合作的重要平台。会议期间还举行了“一带一路”国家计量测试研究中心（广西）、国家蔗糖产业计量测试中心揭牌仪式，并发布RCEP区域产业链供应链合作联盟章程。

　　广西作为中国唯一与东盟国家陆海相连的省区，在推进高质量实施RCEP与中国—东盟自贸区3.0版升级建设方面具备先发优势和良好基础，出台系列举措：开行全国首趟开往RCEP国家的国际货运班列、发出全国首批原产地证书、建立国内首个针对RCEP区域合作建设的经贸大数据平台、成立全国贸促系统首个RCEP推广实施中心……数据显示，今年1至8月，广西对RCEP其他成员国进出口总额2750.5亿元、增长20.3%。

　　商务部副部长李飞说，中国将继续与各成员国一道，共同高质量实施RCEP，持续深化RCEP各领域合作，加快中国—东盟自贸区3.0版建设，推动各方共享自贸协定新机遇，共创区域合作新未来。（记者黄庆刚、王楚然）

(责编：徐祥丽、张悦)

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