新华社俄罗斯喀山9月24日电（记者黄河 刘恺）“金砖国家文明对话”系列活动24日在俄罗斯喀山举行，来自中国、俄罗斯、巴西、印度、南非、伊朗等金砖国家的相关机构、各领域专家学者及青年代表等300多人参加。

本次活动以“汇聚人文交流力量，共筑金砖美好未来”为主题，由中国国务院新闻办公室、俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国政府、中国驻喀山总领事馆联合主办，中国五洲传播中心、俄罗斯喀山联邦大学承办。

活动主办方表示，文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。相信通过此次文明对话活动，能增进金砖国家人民相互了解和传统友谊，进一步拉紧人文纽带，动员更多金砖国家民众成为文明对话的使者。希望金砖各国积极践行全球文明倡议，以民心相通为宗旨，以“金砖+”合作为平台，持续深化人文交流，携手共同续写相知相亲友谊新篇章，为推动构建人类命运共同体贡献“金砖力量”。

出席活动的俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国副总理列伊拉·法兹列耶娃表示，在金砖合作机制的引领下，金砖国家文化交流合作的根基不断夯实，文明互学互鉴的广度和深度持续拓展。希望扩员后的金砖各国继续高擎文明对话旗帜，丰富交流内容，构建合作网络，共同推动“大金砖合作”新时代人文交流的美好愿景转化为现实图景。

活动中，来自金砖国家的政府官员、体育运动世界冠军、相关领域专家学者分享了金砖国家在跨越国界的交流交往中增进理解、加深友谊，在相互启发、相互帮助的务实合作中携手进步、共同发展的动人故事。中国东方乐团的古筝演奏家弹奏了金砖国家经典音乐作品，俄罗斯喀山室内乐团演奏了鞑靼民族传统曲目，献上了富有民族特色的文化盛宴。中国浙江大学向喀山联邦大学赠送了“中国历代绘画大系”图书。

活动当天，“镜头中的金砖国家”影像展、“中国历代绘画大系”喀山特展和江西景德镇瓷画技艺展示也吸引不少观众驻足观赏。

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