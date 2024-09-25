新华社巴基斯坦拉合尔9月24日电（记者唐斌辉）巴基斯坦财政部长奥朗则布24日表示，中巴经济走廊启动建设以来，在能源和基础设施领域硕果累累。为打造“升级版”走廊，巴民营企业应更多参与到走廊建设中来，发挥主导作用。

巴基斯坦地区经济论坛系列活动当天在巴东部旁遮普省首府拉合尔举行，奥朗则布在活动上通过视频连线说，当前巴基斯坦宏观经济形势趋于稳定，外汇储备增加，通货膨胀率下降，为高质量共建中巴经济走廊奠定良好经济基础。

前巴基斯坦总理中巴经济走廊事务特别助理曼苏尔在活动现场表示，巴私营部门应参与到农业、纺织、矿业、信息技术、可再生能源等领域的合作中，利用好当地资源和人才优势，吸引投资，创造就业机会，增加出口，促进当地和周边地区可持续发展。

中国驻巴基斯坦大使姜再冬在活动现场致辞说，巴基斯坦资源优越，巴新政府施政目标明确，中巴经济走廊前景广阔。中方愿同巴方一道坚定信心、真抓实干，巩固深化拓展合作，助巴实现自主可持续发展。希望巴方解决企业经营关切，营造安全有利营商环境。

(责编：徐祥丽、张悦)