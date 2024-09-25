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第四届中国电影周在德黑兰开幕

2024年09月25日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社德黑兰9月24日电  （记者沙达提、陈霄）为期5天的第四届中国电影周23日在伊朗首都德黑兰开幕，中伊两国官员、电影行业从业者和媒体代表等300余人出席开幕式。

　　本届电影周由中国驻伊朗大使馆、伊朗法拉比电影基金会、伊朗电影博物馆、中国国家电影局和中国电影资料馆联合主办。电影周期间，将展映《长津湖》《峰爆》等5部优秀中国电影。

　　中国驻伊朗大使丛培武在开幕式上致辞时说，电影为中伊两国民心相通搭建起桥梁，两国人民通过电影增进了友谊和理解。电影作为文化载体，在中伊关系的发展中发挥着重要作用，两国电影领域的合作愈加活跃。希望此次电影周展现今日中国的风貌与中华文化的独特魅力，进一步深化中伊之间的人文交流与合作，续写中伊传统友谊的新篇章。

　　伊朗文化和伊斯兰指导部副部长兼电影组织主席哈扎伊说，电影和艺术的交流是伊中两国加深文化交往的重要手段，能够拉近人心；希望更多伊朗电影进入中国市场，伊方正为此努力。

　　法拉比电影基金会主席泽诺拉贝丁说，伊中电影业有着良好的合作基础，伊朗已做好与中国共同拍摄电影的准备。

　　本届电影周将持续至9月27日。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月25日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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