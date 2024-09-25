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马来西亚政府与中国企业CEO圆桌对话会在南宁举行

2024年09月25日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁9月24日电  （记者庞革平、赵益普）第二十一届中国—东盟商务与投资峰会框架下的“马来西亚政府与中国企业CEO圆桌对话会”24日在广西南宁举行。本次对话会以“深化双边经贸合作  共建中马命运共同体”为主题，是峰会主题国系列活动之一。中马两国政商界代表约150人出席对话会。

　　马来西亚交通部部长陆兆福、广西壮族自治区政协主席孙大伟、中国贸促会副会长张少刚在对话会上致辞。马来西亚政府高官分别与中国能源建设集团有限公司、华为技术有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司等5家中国企业的高管进行一对一互动对话，旨在保障双方在绿色能源、数字经济、先进制造、新能源汽车、金融服务等领域合作项目的顺利实施。

　　马来西亚是第二十一届中国—东盟博览会主题国。今年东博会上，马来西亚组织了150家马来西亚企业及10个政府部门和机构参展，并举办一系列活动。今年也是中马建交50周年暨“中马友好年”。据统计，中国已连续15年成为马来西亚最大贸易伙伴，马来西亚则是中国在东盟第二大贸易伙伴和第一大进口来源国。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月25日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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