本报记者 刘仲华 刘 赫

在一家中国商用车零配件企业展台，工作人员向外国客商介绍产品情况。

本报记者 刘仲华摄

9月17日至22日，2024年德国汉诺威国际交通运输博览会在汉诺威举行。来自40多个国家和地区的约1700家参展商集中展示了商用车及零配件领域的最新研发成果、前沿技术和解决方案，共同探讨和促进交通与物流领域可持续发展。中国商用车企业积极参展，携多款新产品亮相。

商用车电动化成焦点

面对日益严峻的气候变化挑战，商用车电动化是减少碳排放、实现气候目标的重要途径。为适应市场日益增长的需求，此次多家参展企业展示了新型电动卡车。

戴姆勒卡车股份公司展示的单次充电续航里程可达500公里的电动卡车获展会年度卡车大奖。戴姆勒卡车股份公司董事会成员哈德斯特罗姆表示，新款纯电卡车有望成为柴油卡车的替代选项。戴姆勒卡车股份公司计划到2030年，在欧洲销售的卡车中有一半是电动卡车。

依维柯集团研发的全新纯电动卡车续航里程达400公里，具备快速充电能力，充电不到45分钟即可增加200公里续航里程。依维柯集团首席执行官奥洛夫·佩尔松认为，能源转型解决方案将决定交通运输业的未来。

氢能驱动技术作为一种灵活的脱碳解决方案也越来越受重视。曼恩卡车与客车公司推出的欧洲首款商业化氢内燃机重卡，可实现600公里的满载续航里程，氢气补加过程耗时少于15分钟。

采埃孚集团向观众展示了模块化电驱动平台等技术亮点。据采埃孚集团首席执行官柯皓哲介绍，通过产品的模块化设计，采埃孚可以帮助客户实现动力传动系统的电气化，让制造商根据自身需求灵活配置电驱动系统。“展会上我们还推出了插电式混合动力系统，将有效降低油耗，让驾驶卡车变得更容易，为商用车行业快速去碳化提供支持。”柯皓哲说。

斯堪尼亚集团的工作人员向记者介绍了用户定制系统，可根据用户选择偏好，提供充电、互联服务等多种模块化智能选择。“电动化运输的实现依赖于整个生态系统的建立。”斯堪尼亚集团总裁兼首席执行官克里斯蒂安·莱文表示，“想要成为客户的最佳合作伙伴，应有能力创造一整套生态系统解决方案。”

展会主办方、德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒表示，本届展会展示了行业的创新和可持续解决方案，“未来我们的目标是加速这些创新车辆的量产与应用，为可持续交通运输作出更多贡献”。

中企创新技术受关注

在展会上，多家中国商用车企业展示了在电动化、氢能等新能源领域的创新产品和技术优势。

在比亚迪展台上，其全球首发的纯电动轻型商用车和纯电动堆场牵引车，以高效充电效率和简约大方的外观设计吸引了很多客户参观体验。“这些产品能够在‘最后一公里’配送和大型配送中心等领域提供更多样、更绿色的选择。”比亚迪欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星介绍，截至今年6月，比亚迪商用车全球累计销售超11万台，其中新能源卡车及专用车销售超3万台。

中国重型汽车集团有限公司推出的长20米的全新黄河重卡，车身涂装了蓝白色系，驾驶室采用仿水滴流线造型。在挂车设计上也融入仿生“鱼背”降阻理念，打造出主挂一体的风阻性能。主动进气格栅、电子后视镜、隐藏式门把手、全车细节流体引导等20余项降阻技术，让整车可节能15%。

在厦门金龙联合汽车工业有限公司展区，企业最新研发的智电一体化技术和液氢超级重型卡车等产品获得不少欧洲厂商和经销商的认可。该公司首席品牌官余丹瑶说：“我们面向欧洲客户展示了公司在智电系统和氢能领域的新技术，也希望有更多合作伙伴加入，创造更多合作机会。”

首次参展的陕西汽车控股集团有限公司带来不同类型的最新商用车产品。陕汽控股副总经理王钊表示，希望通过展示最新技术成果，与全球合作伙伴建立紧密联系，探索更多合作机会，“我们认为中国企业在商用车领域可以有更大作为。”

瑞浦兰钧能源股份有限公司发布了最新商用车电池系统。公司项目总监杜康介绍，该款产品专为欧洲市场研发，具备灵活多变的组合方案，可满足卡车在不同场景下的需求，并以高能量密度、强安全性和长寿命特色吸引客户。“公司将继续加强科技创新，推出更多绿色能源解决方案，助力低碳转型。”杜康说。

中外车企加强对话合作

今年展会设有“中国日”，为促进中国参展商与其他国家厂商加强联系与合作提供了平台。

9月18日，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会（以下简称“中国汽车贸促会”）与德国汽车工业协会签订战略合作协议。双方表示，将充分发挥各自优势，凝聚更多合作共识，推进中德汽车产业的深度融合，分享中国发展新质生产力、建设中国式现代化带来的新机遇，加快中国汽车产业国际化发展步伐，为构建全球汽车产业合作新平台奠定基础。

展会期间，采埃孚集团与中国企业签署战略合作协议，旨在加强商用车领域的智能合作。采埃孚集团董事、商用车解决方案事业部负责人彼得·莱尔表示，“我们的合作彰显了对技术革新和市场发展的共同追求。”

穆勒表示，德中汽车产业合作是国际化合作的典范，希望双方继续加强产业对话与合作，共同维护公平、公正的国际贸易环境，推动行业良性发展。

传拓集团驻华代表何墨池表示，传拓集团坚持深耕中国市场，通过科技创新，努力按照《巴黎协定》的相关目标履行责任，并通过模块化系统的应用提升内、外部效率。

中国汽车贸促会会长王侠说，中国商用车发展的大方向是：加快发展新质生产力，走高端化、智能化、绿色化道路，实现高质量发展。绿色低碳转型推动中国商用车行业进行结构性调整，给中外商用车企业带来更广阔的发展空间和合作机会。

“我们特别高兴今年能够迎来460多家中国参展商，这是本次展会最大的国际参展商群体。”德国汽车工业协会董事总经理于尔根·明德尔表示，此次展会为企业提供了互相学习、建立新的合作伙伴关系的平台，将共同促进行业可持续发展。相信中国企业将与各国商用车企业一起，为全球实现气候中和作出贡献。

（本报德国汉诺威电）

《 人民日报 》（ 2024年09月25日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)