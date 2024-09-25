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何立峰会见中投公司国际咨询委员会委员和安达集团董事长格林伯格时指出

中国将进一步深化金融改革开放 推动金融高质量发展

2024年09月25日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京9月24日电  中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰24日在钓鱼台国宾馆分别会见中投公司国际咨询委员会委员和美中关系全国委员会董事会执行副主席、安达集团董事长格林伯格。

　　会见中投公司国际咨询委员会委员时，何立峰表示，中国将全面贯彻落实中共二十届三中全会精神，深化金融体制改革，推动金融高水平开放，加快构建中国特色现代金融体系，促进金融高质量发展，希望委员们继续为中国改革开放和中投公司发展建言献策。

　　会见格林伯格时，何立峰表示，中国将坚定不移推进金融高水平开放，欢迎安达集团继续积极参与中国金融市场发展，希望美中关系全国委员会更好发挥桥梁纽带作用，促进中美工商界交流合作，实现更大互利共赢。

　　中投公司国际咨询委员会委员和格林伯格表示，相信中国进一步全面深化改革将为中国经济金融带来新的潜力和活力，对中国经济前景和金融市场充满信心。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月25日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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