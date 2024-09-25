新华社香港9月24日电（记者曹霁阳）为期3天的第五届“一带一路”税收征管合作论坛24日下午在香港亚洲国际博览馆开幕。

本届论坛主题为“深化税收征管合作 服务高质量共建‘一带一路’”。来自近50个国家和地区的税务部门负责人、13个国际组织和40余家中外跨国企业代表共500余人出席。与会人士将围绕提高税收确定性、推动税收征管信息化、优化税收营商环境等议题开展讨论。

香港特别行政区行政长官李家超致辞时表示，中国香港很荣幸举办今年的“一带一路”税收征管合作论坛，携手为构建人类命运共同体作出贡献。在“一国两制”下，香港同时拥有全球和中国优势，在粤港澳大湾区建设和共建“一带一路”倡议中扮演着重要角色。香港将致力于加强与共建“一带一路”经济体的联系与合作。

中国国家税务总局局长胡静林在主旨演讲中表示，在共建“一带一路”倡议引领下，“一带一路”税收征管合作机制已走过五年多发展历程，成果丰硕。中国税务部门全面落实历届论坛达成的系列共识，深入推进依法治税，严格规范税收治理方式，深入推进以数治税，切实提升税收治理效能，深入推进从严治税，有效防范税收治理风险，深入推进协同治税，持续凝聚税收治理合力，积极做务实高效合作机制的建设者、市场化法治化国际化营商环境的维护者和加强全球经济税收治理的贡献者。

胡静林表示，中国国家税务总局愿与各方一道，在深化税收征管合作上同向而行、持续加力，不断推动共建“一带一路”实现新发展，为构建人类命运共同体作出新贡献。他就进一步深化“一带一路”税收征管合作提出三点倡议：一是坚持开放包容，持续强化合作机制建设；二是坚持交流互鉴，不断提升税收征管能力；三是坚持合作共赢，携手高质量共建“一带一路”。

论坛开幕前，召开了“一带一路”税收征管合作机制理事会会议，宣布中国香港税务局局长谭大鹏为第五届论坛主席和合作机制理事会主席，塞拉利昂税务局局长詹尼巴·克帕卡·班古拉接任合作机制理事会副主席职务，审议通过马尔代夫税务局以理事会成员身份加入合作机制，宣布新设成立“一带一路”税务学院·阿尔及尔。

“一带一路”税收征管合作机制于2019年4月由中国首倡发起成立，目前有37个成员和30个观察员，成为共建“一带一路”倡议下具有重要影响力的多边税收合作平台。

(责编：杨光宇、胡永秋)