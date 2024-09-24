新华社北京9月24日电（记者马卓言）外交部发言人林剑24日在例行记者会上应询介绍了禁止化学武器组织代表团应邀访华情况。他表示，这次访问主题是尽早全面彻底销毁日本遗弃在华化学武器，清除日遗化武毒害是日方不可推卸的历史、政治和法律责任，日方应早日全面、干净、彻底清除日遗化武遗毒，还中国人民以净土。

林剑说，9月17日至22日，禁止化学武器组织总干事、禁止化学武器组织执行理事会主席、《禁止化学武器公约》缔约国大会主席以及13个国家常驻禁化武组织使节和代表访华。

林剑表示，这次访问主题是尽早全面彻底销毁日本遗弃在华化学武器，维护《禁止化学武器公约》权威，实现“无化武世界”目标。在华期间，代表团实地考察日遗化武挖掘回收、销毁等作业现场。各方强调，《禁止化学武器公约》对日本销毁日遗化武的义务作出明确规定，支持禁化武组织继续开展严肃审议、实施监督核查，确保有关规定得到有效落实。

“需要强调的是，当年侵华日军在中国大量使用并遗弃化学武器，其巨大危害延续至今。清除日遗化武毒害是日方不可推卸的历史、政治和法律责任。”林剑表示，日方应严格按照《禁止化学武器公约》和中日政府间备忘录规定，切实增强紧迫感、责任感，全方位、全链条加速处理日遗化武，早日全面、干净、彻底清除日遗化武遗毒，还中国人民以净土。

“中方期待禁化武组织在监督日方履约尽责方面发挥更大作用，继续为实现‘无化武世界’崇高目标作出努力。”林剑说。

(责编：卫嘉、胡永秋)