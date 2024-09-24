王婧 杨春燕 崔译戈

9月24日，第21届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会（以下简称“东博会、峰会”）在广西南宁拉开帷幕。本届东博会、峰会由马来西亚担任主题国。接受人民网专访的中马专家表示，近年来，中马经贸合作成果丰硕，双边合作潜力巨大，为建设更为紧密的中国—东盟命运共同体汇聚动力。

推动各自现代化进程

中国同马来西亚隔海相望，两国友谊源远流长。郑和七下西洋，“云帆高张，昼夜星驰”，五次驻节马六甲，在马来西亚家喻户晓。昔日邻邦“迥隔于烟霞缥缈之间”，如今，两国正携手推动中马命运共同体建设不断迈上新台阶。

中国与马来西亚同为亚太重要成员、发展中国家、新兴市场经济体，在经济发展和贸易合作中拥有广泛的共同利益。中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员、东南亚研究中心主任许利平在接受人民网记者专访时表示，在中国与马来西亚开展的各领域合作中，经贸合作具有先导性。

马来西亚是中国在东盟的第二大贸易伙伴和第一大进口来源国。2022年，中马双边贸易额首次突破2000亿美元。截至2023年，中国已经连续15年成为马来西亚第一大贸易伙伴国，连续多年成为马来西亚主要投资来源国。

马来西亚中国公共关系协会副会长、马六甲历史城区（鸡场街）工委会主席颜天禄表示，在马六甲，共建“一带一路”倡议为马中双边经贸合作带来了实在成果。

颜天禄说，马六甲历史城区（鸡场街）同中国多个著名的历史文化街区建立友好关系以来，多次携手开展文化交流和特色产品展示活动，不仅为两国推进民心相通注入动力，也带动当地旅游产业发展，促进经济互惠合作。

1月5日，福建省泉州市永春县委、县政府同马来西亚马六甲历史城区（鸡场街）工委会在马六甲联合主办文艺汇演及特色产品展示活动，共庆中马建交50周年。马来西亚马六甲历史城区（鸡场街）工委会供图

深化中国东盟合作共赢

9月23日，作为本届东博会、峰会的重要内容，2024中国—东盟产业合作暨“两国双园”项目分享圆桌会在南宁举行。

2013年2月，马中关丹产业园正式开园，与中马钦州产业园一起，开创了“两国双园”模式。多年来，中马“两国双园”合作稳步推进，中马钦州产业园已逐步形成以生物医药、电子信息、新能源材料和燕窝、榴莲、棕榈油等东盟特色产品加工贸易产业集聚。统计数据显示，截至2024年4月，中马钦州产业园签约项目249个，累计完成工业总产值938亿元；马中关丹产业园累计签约项目13个，累计实现工业产值超600亿元。

许利平指出，中国与马来西亚积极探索“两国双园”合作，创中国同东盟国家互设国家级产业园区先河，为中国拓展同周边国家相关产业合作奠定基础，在推动区域经济一体化进程中发挥重要作用。

2月23日拍摄的广西北部湾港钦州港区的码头堆场（无人机照片）。新华社记者 周华 摄

挖掘区域高质量增长潜能

从“黄金十年”到“钻石十年”，再到如今开启“镶钻成冠”新篇章，东博会、峰会见证中国与东盟国家经贸合作提质升级。中国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴，东盟连续4年成为中国第一大贸易伙伴。截至今年7月，中国同东盟国家累计双向投资超过4000亿美元。

今年是中马建交50周年暨“中马友好年”。作为明年东盟轮值主席国和东盟—中国关系协调国，马来西亚将在推动东盟同中国全面战略伙伴关系发展、建设中国—东盟自贸区3.0版等方面发挥重要作用。

谈及未来中马经贸合作的重点领域，许利平认为，双方在加强农业和减贫合作方面具备优势，建议两国进一步拓宽合作领域，培育新能源、交通运输、海洋经济等产业合作新增长点。

颜天禄高度评价中国绿色经济发展成就。他认为，马来西亚是东南亚地区汽车需求相对较高的国家之一，马中两国绿色产业合作能带动马来西亚绿色经济发展，为缓解全球气候变化和能源危机作出发展中国家的新贡献。

颜天禄表示，期待两国未来在经贸等领域开展务实合作，促进两国民心相通，为两国人民释放更多合作红利。

(责编：张悦、杨牧)