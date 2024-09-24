人民网开罗9月24日电 （记者黄培昭、沈小晓）中国驻埃及使馆22日举办吹风会，廖力强大使结合参加中非合作论坛北京峰会以及参与接待赴华参会的埃及总理马德布利情况，深入解读峰会成果。陪同马德布利总理赴华参会的埃外交部非盟和非洲组织事务副部助穆罕默德同台吹风。埃政党领导人、前政要、智库专家、阿盟秘书处代表以及中埃媒体记者等80余人与会。使馆赵亮公参参加，朱晓钟公参主持会议。

廖力强全面宣介峰会主题、召开盛况、重大意义、主要成果，重点介绍习近平主席出席峰会开幕式并发表主旨讲话，将中国同所有非洲建交国双边关系提升到战略关系层面，将中非整体关系提升为新时代全天候中非命运共同体，并宣布中非携手推进现代化六大主张和“十大伙伴行动”。廖大使强调，此次峰会明确了新时代中非关系新定位，开辟了中非命运共同体建设新境界，擘画了新时代中非合作新蓝图。

穆罕默德高度评价非中合作巨大成就和此次峰会在双、多边层面取得的重大成果，表示埃方期待同中方携手落实好埃中、非中领导人重要共识，续写埃中关系和非中合作新篇章。

与会嘉宾纷纷祝贺峰会成功举行，祝愿埃中两国在中非合作论坛框架下进一步深化合作，不断造福埃中、非中人民。

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