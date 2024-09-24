人民网内罗毕9月24日电 （记者黄炜鑫，通讯员卢东方、王军杰）南苏丹瓦乌消息：近日，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队高标准通过联合国环境与职业安全健康检查，赢得联合国环境检查官员一致认可和高度评价。

检查组听取工作汇报。王军杰摄

此次检查，联合国驻南苏丹特派团派出检查组通过听取工作汇报、实地逐项查验、随机抽例演示等方式展开。

检查组实地查验。孙千摄

检查组对中国维和工兵分队居住环境、一级医院、炊事班、污水站、发电站、垃圾池等区域的用水管理、污水处理、能源效率、固体废弃物管理、医疗垃圾处理等5个方面40余项内容进行全方位检查，现场进行打分。

查看污水处理系统。谢坤摄

介绍医疗设施。孙千摄

检查组对维和工兵分队在废弃油料回收方面所作出的举措给予了高度评价与赞赏，认为此举不仅展现了环保责任感，还切实有效地预防了废弃油料无序排放可能给自然环境带来的负面效应，对维护当地的生态健康具有积极意义。

检查废弃油料收集点。王军杰摄

检查过程中，营区配套齐全的基础设施、整洁的环境卫生、水资源的充分利用，受到了环境检查官员的多次赞扬。检查官员阿尔迈克称赞道：“你们营区内的生活设施齐全，环境卫生整洁，废旧物品分类处理的非常合规，这种做法值得学习和推广。”

检查组拍摄优秀做法。谢坤摄

自部署至任务区以来，维和工兵分队官兵积极克服高温、扬尘、暴雨、雷电等恶劣天气带来的不良影响，在遂行各项施工作业的同时，不间断展开营区环境整治、生活设施翻新修缮等工作，为完成各项维和任务打下了坚实基础。

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