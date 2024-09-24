人民网内罗毕9月23日电 （记者黄炜鑫）维多利亚消息：成都经贸文旅代表团日前在塞舌尔首都维多利亚举行多场推介活动，介绍成都经济社会发展成就和文化旅游资源，进行非遗、美食和文艺展演，旨在进一步加深中塞两国人民的友谊与了解，深化双方在旅游、经贸、人文等领域的合作。

活动现场。人民网记者 黄炜鑫摄

活动现场。主办方供图

9月21日，塞舌尔侨界举行庆祝中华人民共和国成立75周年暨成都文化旅游体验活动。蓉城的文艺表演、非遗体验、美食品鉴和图片展吸引众多当地民众和外国游客停留驻足。成都文化旅游展示区汇聚的成都风景名胜、特色文化产品以及最新的旅游资讯，让观众如同亲临成都街头，心生对锦官城的浓厚兴趣与向往。

在日前举行的庆祝中华人民共和国成立75周年招待会和成都旅游经贸推介会上，成都经贸文旅代表团也进行了旅游经贸推介，非遗、美食和文艺展演，赢得现场嘉宾的高度评价，不仅展现了蓉城文化的独特魅力，也为中塞两国交流合作注入了新的动力。

据悉，蓉塞直航包机将于今年11月执飞，不仅为促进成都与塞舌尔之间的经贸往来注入活力，同时也搭建起一座文化交流与旅游合作的空中桥梁。

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