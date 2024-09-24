人民网曼谷9月24日电 （记者刘慧）9月19日至21日，由柬埔寨国家电力公司、柬埔寨中国商会电力企业协会主办，中国华电额勒赛下游水电项目（柬埔寨）有限公司承办的柬埔寨中资电力企业“同·创杯”技能竞赛在额勒赛下游水电站举行。

本次技能竞赛以“大道同行、和合共生，创新奋进、奋勇争先”为主题，旨在促进在柬中资电力企业技术交流，推动中柬电力能源合作，培养当地电力技能人才，更好服务于中柬“钻石六边”合作架构，助力柬埔寨电力事业高质量发展。竞赛包括中方继电保护工、柬方电工两个竞赛工种，分为理论考试、实操技能考核和相关知识竞答赛等三个环节，邀请到广西水利电力职业技术学院、中国—柬埔寨绿色能源现代工匠学院专家教授担任评委嘉宾，来自中国华电、中国华能、中国大唐等企业所属在柬6家中资电力企业的16名选手参加了竞赛。

柬埔寨国家电力公司发电部副主任库沙阿特表示，柬埔寨与中国在电力能源领域有着良好合作，中国电力企业为柬埔寨经济社会发展做出了突出贡献，此次技能竞赛再次彰显了中国在电力能源领域的超强技术实力。

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