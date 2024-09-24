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王毅会见黎巴嫩外长哈比卜

2024年09月24日13:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网纽约9月23日电 （记者李志伟）当地时间9月23日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约会见黎巴嫩外长哈比卜，重点就中东局势交换意见。

王毅说，中黎有着长期友好传统。中国坚定支持黎巴嫩维护主权、安全和民族尊严。无论局势如何变化，都会坚持站在正义一边，站在包括黎巴嫩在内的阿拉伯兄弟一边。我们高度关注地区局势发展，特别是近期黎巴嫩发生的通讯设备爆炸事件，坚决反对针对平民的无差别袭击。今天以色列又对黎巴嫩进行了大规模空袭，造成重大人员伤亡，我们对违反国际关系基本准则的行为予以强烈谴责。

哈比卜表示，中国是黎巴嫩的好朋友，一直在国际上主持公道，维护发展中国家的正当权益。感谢中国在联合国等多边场合为黎仗义执言，对于黎巴嫩这样的小国来说，在联合国框架下维护主权和独立至关重要。黎巴嫩面临艰难时刻，仅今天就有超过300人在以色列空袭中丧生。中国一直在为中东和平奔走，成功推动了沙伊和解和巴勒斯坦各派别对话，期待中方继续为在加沙和黎巴嫩实现停火发挥积极作用。

王毅表示，武力不代表真理，强权只会破坏和平。以暴制暴解决不了中东的问题，还会造成更大的人道灾难。面对当前形势，国际社会应形成更为明确的立场，地区国家更应团结一致，发出更强有力的声音。当前局势是加沙冲突外溢的表现，中方的立场就是“永久停火、全面撤军”，切实落实“两国方案”。只有这样才能为最终平息冲突铺平道路。中国愿同阿拉伯国家和国际社会一道，继续为此做出努力。希望黎方采取有效措施，保护在黎中国公民的安全。

哈比卜表示，感谢中方一直秉持公正立场，将尽一切努力保护在黎中国公民安全。

(责编：于洋、杨牧)

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