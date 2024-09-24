人民网纽约9月23日电 （记者李志伟）在联合国大会期间，比尔及梅琳达·盖茨基金会9月23日在美国纽约举办2024年目标守卫者大会，表彰为推动全球儿童健康和营养进展作出努力，进而推动联合国可持续发展目标的杰出人士。

比尔·盖茨向巴西总统卢拉颁发2024年全球目标守卫者奖。人民网记者 李志伟摄

今年会议的主题为“进步的秘诀”。巴西总统卢拉获得2024年全球目标守卫者奖并出席活动。比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨向卢拉颁奖。该奖项旨在表彰在全球范围内推动实现全球目标的领导人。卢拉在其第一个总统任期内启动了家庭补助金计划，将巴西的全国发育迟缓率从37%降至7%。同时，会议还表彰了10位联合国可持续发展目标守卫者，他们是来自世界各地的专家、倡导者，致力于建设一个营养更充足的世界。

比尔·盖茨参加活动并发表演说。人民网记者 李志伟摄

来自世界各地的专家、倡导者就全球儿童健康和营养进展发表演说。人民网记者 李志伟摄

比尔及梅琳达·盖茨基金会首席执行官马克·苏斯曼表示，今年，我们关注的重点是全球4亿多未能获得茁壮成长所需营养的儿童。虽然气候变化让解决这一挑战更加困难，但进步依然是可能的。通过推广现有工具、投资于有前景的研究，我们能够确保让所有儿童充分发挥他们的潜能，并建立应对全球变暖的韧性。

世界卫生组织2023年报告估计，全球有1.48亿儿童发育迟缓，导致他们无法充分发挥身心潜能。此外，还有4500万儿童消瘦，意味着他们变得虚弱瘦小，面临更大的发育迟缓和死亡风险。这些都是急性和慢性营养不良最为严重的表现，而且不可逆转。

在2024年目标守卫者大会召开前，比尔及梅琳达·盖茨基金会发布了第八份年度目标守卫者报告。主题为《面对全球变暖，加强营养刻不容缓》的报告指出，如果不立即采取全球行动，气候变化将在2024年至2050年间导致另外4000万儿童发育迟缓，2800万儿童消瘦。报告重点介绍了有助于解决营养不良问题、增强人们抵御气候变化最恶劣影响的能力，以及进一步降低儿童死亡率的有效工具。

报告作者比尔·盖茨写道：“我认为，即便在一个挑战重重、各国政府不得不紧缩预算的世界里，我们仍然可以开启新一轮全球健康的大繁荣。”盖茨认为，营养不良是“世界上最严峻的儿童健康危机”，气候变化使之愈发严重。盖茨呼吁保持对全球健康的投资，支持新成立一个协调营养捐赠资金的平台儿童营养基金，以应对日益严峻的儿童营养不良危机。

据悉，“目标守卫者”行动由比尔及梅琳达·盖茨基金会发起，旨在推动全球加速实现联合国可持续发展目标。目标守卫者大会每年举办一次。

(责编：于洋、杨牧)