新华社联合国9月23日电（记者高山 夏林）联合国未来峰会23日在美国纽约闭幕。会议通过了描绘世界未来发展蓝图的《未来契约》，旨在改革国际治理体系，振兴多边主义，以更好应对新时代所面临的诸多挑战。

为期两天的峰会是第79届联大期间备受瞩目的高级别会议，有约130位国家元首和政府首脑出席。峰会通过的《未来契约》及其附件《全球数字契约》和《子孙后代宣言》，涉及可持续发展和发展筹资，国际和平与安全，科学、技术和创新及数字合作，青年和子孙后代，全球治理变革等五大领域。

有240多位来自不同国家、地区及国际组织的领导人或代表在峰会期间发言。以发展中国家为代表的绝大多数国家对加强以联合国及其宪章为核心的多边体系及其各机构的努力表示欢迎与支持。

尼泊尔总理奥利代表最不发达国家集团发言，呼吁建设一个没有贫富鸿沟的未来。他强调了最不发达国家面临的严峻挑战，包括饥饿、未兑现的发展援助、气候融资承诺和不断扩大的债务困境。

乌干达总理罗比娜·纳班贾代表由134个发展中国家组成的七十七国集团发言时表示，“当前不公平的国际经济秩序给发展中国家带来的重大挑战，已经达到当今时代最尖锐的程度”。她希望峰会达成的协议能务实解决当前问题并在预期的未来为全球南方提供迎头赶上的机会和能力。

本届联大主席菲勒蒙·扬在闭幕致辞中高度评价了未来峰会及其成果，称这是各国走上更有效、更包容的里程碑。他表示，峰会的闭幕不是工作的结束，而是新的开端，他敦促各国采取切实有效行动，创造有意义的成果。

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