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亚行中国首席代表：推广中国经验 促进地区发展中国家发展

2024年09月24日13:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月23日电 （徐祥丽、常沙） “我们尝试将与中国的合作作为一个榜样，来激励亚太地区其他发展中国家的发展。”亚洲开发银行（亚行）中国首席代表萨法尔·帕尔韦兹（Safdar Parvez）日前表示。

在亚行举办的2024年东亚论坛上，帕尔韦兹接受了人民网记者的专访。回顾亚行与中国的合作，他表示，从之前的基础设施项目，到如今的应对气变、环境可持续发展、包括老龄化在内的区域卫生安全等新的合作焦点，亚行与中国保持着多领域、强有力的合作关系。

帕尔韦兹说，在帮助亚太地区整体减贫方面，亚行发挥了重要作用。其中，中国的减贫工作是本地区的范例。“我们希望成为分享中国在消除贫困、提升社会成果、推动低碳发展的知识和经验的平台，希望其他的亚行成员能将这些知识经验有效地用于自身。”

帕尔韦兹认为，当前的中国经济正处在平稳轨道上。尽管有挑战，中国经济仍然非常强劲，并具备多种潜在优势：中国是140多个国家和地区的主要贸易伙伴；中国是全球和地区价值链的重要组成部分；中国拥有高水平的工业，尤其在电动汽车、太阳能板、锂电池等新质生产力领域表现突出；中国的创新优势将逐步取代低成本的优势。“因此我们相信，对于发展中国家来说，中国可以提供许多可复制的经验。”

帕尔韦兹还表示，中国共产党第二十届三中全会的决定十分鼓舞人心。“我们认为，目前宣布的改革措施处于正确的方向。全会在经济、社会改革等制定了全面的清单，很多措施都是中国当前在经济转型时期所需要的。”他表示，亚行已经准备好支持中国政府深化改革，尤其是在推动低碳转型、环境可持续发展以及应对人口老龄化问题上。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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