人民网曼谷9月24日电 （记者张矜若）9月23日，由曼谷中国文化中心和西藏自治区文化和旅游厅联合举办的“西藏情韵 喜迎国庆——中国西藏·扎西德勒艺术团访泰专场演出”在曼谷中国文化中心剧场隆重举行。中国驻泰国使馆公使衔参赞常禹萌、泰国文化部副次长育提嘉、曼谷中国文化中心兼中国驻旅游办事处主任阙小华、泰国文化部文化促进司青少年艺术协会副主席巴诺、泰国文化中心主任纳塔帕、曼谷中国文化中心副主任赵歆以及泰国各界民众共200余人热情参与，共同庆祝中华人民共和国成立75周年。

常禹萌在致辞中表示，75年来是中国从站起来、富起来到强起来的伟大历程，是亿万人民团结奋斗的光辉见证。在全球风云变幻中，中国始终坚持和平发展、合作共赢，与世界携手共进。作为中华民族大家庭的一部分，西藏自治区拥有丰富的文化遗产和独特的艺术风貌，这次专场演出，不仅展示了中国多元的文化风采，也进一步加深了中泰两国人民之间的理解和情感纽带。

育提嘉在致辞中对中国西藏艺术团的到访表示欢迎。她表示，75年来中国取得了举世瞩目的成就，无论是在经济、科技，还是在文化领域，都展现了非凡的活力和创新精神。泰中两国拥有悠久的历史和丰富的文化遗产，通过密切深入的文化交流与合作，友谊愈加深厚。中国西藏丰富的文化遗产是世界文化多样性的重要组成部分，希望泰国人民能够更好地理解和欣赏中国西藏的传统文化，进而了解中国文化的多元性，进一步加深泰中两国之间的相互理解，促进友好关系。

阙小华表示，今天的活动不仅是对新中国成立75年发展成就的礼赞，更是文化自信的展示，向世界传递源远流长的文化魅力与当代中国的精神风貌。中泰两国山水相连、文化相通。希望中国西藏·扎西德勒艺术团访泰专场演出能让泰国观众进一步了解西藏地区独特文化风貌和中国多元多彩的民族文化蓬勃发展现状。

“西藏情韵 喜迎国庆——中国西藏·扎西德勒艺术团访泰专场演出”舞台。人民网记者 张矜若摄

演出以西藏传统舞蹈《欢腾的高原》拉开序幕，极具地域特色的西藏歌舞迅速点燃了现场氛围。男声独唱《吉祥三围》、女子舞蹈《普兰宣》、以及传统器乐弹唱《辽阔的草原》等节目，带领观众穿越雪域高原，感受中国西藏丰富的文化遗产与美丽的自然风光。演员们通过欢快的舞步和动人的歌声，展现了西藏人民的热情与奔放，向观众传递了西藏人民对祖国的热爱和对美好生活的期盼。最后的锅庄舞现场教学互动，众多泰国观众积极踊跃上台尝试，中泰同台共舞，其乐融融。

此次活动也得到了泰国文化部的大力支持，由泰国文化部文化促进司青少年艺术协会选派的小演员们献上精彩的泰国传统舞蹈“你好 泰国”。中泰两国演员同台共演，也有力印证了中泰两国文化的交流交融和人民间的深厚情谊。

现场观众体验西藏传统拓印雕版印刷。人民网记者 张矜若摄

观众现场体验西藏饰品DIY活动。人民网记者 张矜若摄

除歌舞表演外，文化中心展厅还面向泰国民众开展了丰富的西藏文化体验活动。现场设有西藏传统拓印雕版印刷、西藏饰品DIY等互动项目，观众们亲手体验了西藏独特的手工技艺，开心地展示自己的作品。此外，展厅还布置了极具西藏风情的图片展，数十幅精美图片，让观众沉浸式欣赏西藏的大美风光与社会发展，全方位感受雪域高原的独特魅力。

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