新华社联合国9月23日电

把握共同命运 共创美好未来——在联合国未来峰会上的讲话

习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中华人民共和国外交部长 王毅

（2024年9月23日下午，纽约联合国总部）

主席先生、各位同事：

未来承载着人类发展的希望。面对世界百年未有之大变局，我们在此举行未来峰会，共同发表未来契约，为世界和平发展凝心聚力，为人类前途命运擘画蓝图，具有重要意义。

人类只有一个地球，同处一个世界。各国应当齐心协力，精心呵护地球家园，共同推进全球治理。为此，中国国家主席习近平提出构建人类命运共同体重大理念，以及高质量共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为应对人类共同挑战提供新方案，为建设美好世界绘就新蓝图。中方主张：

我们要建设和平安宁的未来。当今世界变乱交织，风险挑战层出不穷，没有任何一个国家能够独善其身。国际社会加强团结合作不是选择题，而是必答题。各国应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，以对话解争端、以协商化分歧、以合作促安全。大国尤其要作出表率，以计利天下的大胸怀打破地缘政治小圈子，以立己达人的大格局超越冲突对抗小集团，做世界团结的“推进器”、国际和平的“压舱石”。

我们要建设发展繁荣的未来。世界发展到今天，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。小船经不起风浪，巨舰才能顶住惊涛骇浪。各国要共享发展机遇，谋求合作共赢。要坚持以人民为中心的发展思想，推动普惠包容的经济全球化，让人民享有发展成果，让各国实现共同繁荣。片面追求赢者通吃，只会满盘皆输；执迷打造“小院高墙”，只会禁锢自己、割裂世界。

我们要建设公道正义的未来。各国无论大小、强弱，都是国际社会平等一员。国际上的事情要由各国商量着办。要推动平等有序的世界多极化，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。要强化国际法治权威，抵制恃强凌弱的丛林法则，反对单边制裁等霸权行径，维护发展中国家正当权益，推动国际关系民主化，捍卫国际公平正义。

我们要建设更加美好的未来。新一轮科技革命和产业变革深入发展，为人类社会和全球治理带来全新机遇和挑战。要与时俱进，开拓新疆域新实践，追求更为公正合理的全球治理。中国支持联合国在人工智能治理中发挥主渠道作用，将提出“人工智能能力建设普惠计划”。尤其应鼓励青年发挥创造力，为推动人类社会发展贡献青春力量。

各位同事，

今日之中国，正在坚定不移以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，这将为世界和平与发展提供新机遇。我们愿同世界各国携手同行，推动构建人类命运共同体，共创更加和平美好的明天。

谢谢！

(责编：徐婵、岳弘彬)