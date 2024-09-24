人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

习近平主席特别代表王毅出席联合国未来峰会

2024年09月24日11:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国9月23日电（记者潘云召　邓仙来）当地时间9月23日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约出席联合国未来峰会，发表题为《把握共同命运　共创美好未来》的致词。

　　王毅指出，未来承载着人类发展的希望。面对世界百年未有之大变局，举行未来峰会，发表未来契约，为世界和平发展凝心聚力，为人类前途命运擘画蓝图，具有重要意义。人类只有一个地球，各国应当齐心协力，精心呵护地球家园。习近平主席提出构建人类命运共同体重大理念，以及高质量共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为应对人类共同挑战提供新方案，为建设美好世界绘就新蓝图。

　　王毅阐述了中方的四点主张：

　　要建设和平安宁的未来。当今世界变乱交织，风险挑战层出不穷，没有任何一个国家能够独善其身。国际社会加强团结合作不是选择题，而是必答题。各国应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，以对话解争端、以协商化分歧、以合作促安全。大国尤其要作出表率，打破地缘政治小圈子，超越冲突对抗小集团，做世界团结的“推进器”、国际和平的“压舱石”。

　　要建设发展繁荣的未来。世界发展到今天，各国乘坐在一条命运与共的大船上，要共享发展机遇，谋求合作共赢。要坚持以人民为中心的发展思想，推动普惠包容的经济全球化，让人民享有发展成果，让各国实现共同繁荣。片面追求赢者通吃，执迷打造“小院高墙”，只会禁锢自己、割裂世界。

　　要建设公道正义的未来。各国无论大小、强弱，都是国际社会平等一员。国际上的事情要由各国商量着办。要推动平等有序的世界多极化，强化国际法治权威，抵制恃强凌弱的丛林法则，反对单边制裁等霸权行径，维护发展中国家正当权益。

　　要建设更加美好的未来。新一轮科技革命和产业变革深入发展，为人类社会和全球治理带来全新机遇和挑战。要与时俱进，开拓新疆域新实践，追求更为公正合理的全球治理。中国支持联合国在人工智能治理中发挥主渠道作用，将提出“人工智能能力建设普惠计划”。要鼓励青年发挥创造力，为推动人类社会进步贡献青春力量。

　　王毅强调，今日之中国，正在坚定不移以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，这将为世界和平与发展提供新机遇。我们愿同世界各国携手同行，推动构建人类命运共同体，共创更加和平美好的明天。

　　同日，王毅还分别会见印尼对华合作牵头人卢胡特以及黎巴嫩、委内瑞拉、巴拿马、埃塞俄比亚、匈牙利外长和日本外相。

(责编：徐婵、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部