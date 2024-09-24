人民网联合国9月22日电 （记者李志伟）9月22日，联合国未来峰会在纽约联合国总部开幕，会议为期两天。峰会通过《未来契约》及其附件《全球数字契约》和《子孙后代宣言》，以进一步发展多边主义框架，适应未来发展，努力建设一个安全、和平、公正、平等、包容、可持续和繁荣的世界。

第79届联合国大会主席菲勒蒙·扬当天在峰会开幕致辞中表示，我们正站在转型的十字路口，面临着前所未有的挑战，需要采取集体行动。《未来契约》不仅应对当前的危机，而且为可持续、公正与和平的全球秩序奠定了基础。他强调，挑战与机遇并存，未来掌握在我们自己手中。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中表示，世界正在经历一个动荡和转型的时期，必须采取决定性的第一步来更新和改革国际合作。“我呼吁本次峰会考虑进行深层次改革，以《联合国宪章》价值观为基础，使全球机构更加合法、公平和有效。”

当天，未来峰会以协商一致的方式通过《未来契约》及其附件，涉及可持续发展和发展筹资，国际和平与安全，科学、技术和创新及数字合作，青年和子孙后代，全球治理变革等五大领域。

第79届联合国大会10日在纽约拉开帷幕。未来峰会是本届联大期间备受瞩目的重要高级别会议。

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