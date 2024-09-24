人民网里约热内卢9月21日电 （记者时元皓）乔治敦消息：当地时间9月21日，在中国（江苏）第19期援圭亚那医疗队即将结束一年援圭医疗任务之际，圭亚那卫生部、信息与公共事务部分别为医疗队举行送行会，并予以表彰。

在圭亚那卫生部举行的送行会上，中国驻圭亚那大使郭海燕、圭卫生部部长安东尼以及圭卫生部、乔治敦公立医院管理层代表等与第19期援圭亚那医疗队队员合影。第19期援圭亚那医疗队供图

圭亚那卫生部部长安东尼高度评价中国医疗队的表现，称赞他们不仅为圭亚那人民带来了健康福祉，也为圭中两国友谊注入了新的活力，期待同中方在医疗卫生人才培训及医疗卫生产业等更广阔领域加强交流合作。

圭亚那总理办公室秘书长、信息与公共事务部部长麦考伊为医疗队颁发了奖杯，以表彰他们在过去一年中深入圭亚那偏远地区和印第安村落，为当地村民提供高质量的医疗服务。据介绍，过去一年，医疗队利用节假日时间前往8个当地偏远印第安村落，为超过1000名当地村民提供了多个学科的专业医疗服务。

中国驻圭亚那大使郭海燕表示，当前中圭两国都在为实现现代化而努力，医疗卫生发展是实现现代化的重要内容。中方愿在派遣援圭医疗队的基础上同圭方深化医疗卫生领域合作，特别是助圭加强医疗队伍建设，共同打造中圭卫生健康共同体。希望医疗队队员未来继续在国际医疗援助事业中发挥积极作用，为更多国家和地区的人民带去健康和希望。

自去年9月抵达圭亚那以来，面对当地医疗资源匮乏、生活条件艰苦等挑战，医疗队始终保持高度专业精神和敬业态度，不仅在乔治敦公立医院、林登医院进行日常诊疗工作，还多次组织义诊活动，覆盖了圭亚那多个行政区，改善了当地民众的健康状况。此外，医疗队还开展多种形式的技术培训和学术交流活动，进一步提升圭本地医疗人员的业务水平，并向当地医疗机构捐赠医疗器械和物资，缓解了医疗设备短缺问题。

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