人民网里约热内卢9月22日电 （记者陈海琪）当地时间9月22日，率团在巴西访问的广东省广州市侨联党组成员、副主席李妙娟一行到访里约热内卢巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）会馆，并与巴西和统会举行座谈会。巴西和统会执行会长林海平出席座谈会并致辞。

李妙娟在致辞中介绍，近年来，广州作为粤港澳大湾区核心引擎，经济总量迈上新台阶，产业发展取得新成效，科技创新实现新跃升，湾区建设展现新气象。李妙娟表示，欢迎巴西侨胞发挥融通中外的优势，积极参与和推动粤港澳大湾区建设，广泛传播开放融通、互利共赢的理念，促进中外合作交流，促进中巴两国民心相通。

广东省广州市侨联党组成员、副主席李妙娟在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

林海平对广州市侨联代表团一行访问里约表示热烈欢迎，并介绍了巴西和统会工作开展情况。林海平表示，广州是中国开展对外贸易的重要城市。巴西和统会曾多次与广东省的代表团在巴西举行座谈会，和广东省各部门建立了密切联系。希望借此次座谈机会，与广州市侨务部门进一步加强协调，共同促进中巴两国在政治、经济、文化等领域的合作与交流走深走实。

巴西和统会执行会长林海平在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西和统会永久荣誉会长王俊晓、监事长魏贵德等一同参加座谈会。

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