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中日友好与人文交流论坛在东京举行

2024年09月24日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月23日电（记者胡晓格）由中国人权发展基金会和日中友好会馆共同主办的中日友好与人文交流论坛23日在东京举行，来自中日两国近60名专家学者与会。

　　本届论坛主题为“百年变局下的中日人文交流”，与会者围绕“全球化背景下的中日关系”“后疫情时代的中日民间交流”“青年在促进中日人文交流、民心相通中的作用”等议题展开了深入研讨。中国驻日本大使馆为论坛提供支持。

　　中国人权发展基金会副秘书长秦亮在致辞中表示，中日友好的根基在民间，中日关系的前途掌握在两国人民手里。只要中日双方秉持正确历史认知、始终坚持大道同行、积极推动交流互鉴，就能不断改善两国交往的社会民意基础，促进两国民众相知相亲，将中日和平友好的薪火代代相传。

　　日本前驻华大使、日中友好会馆会长宫本雄二表示，期望以本届论坛为契机，开启新的日中人文对话，增进相互理解。相信随着类似对话机会的持续增加，必将有力推动两国间各种问题的解决和双边关系的改善。

　　中国驻日本大使馆公使施泳指出，双方应以两国领导人重要共识为指引，不断加强人文交流合作，增进两国人民理解信任，为赓续中日友好事业输送有生力量，为中日关系发展夯实民意基础。

　　论坛开幕前，中方代表团受邀走访了日本有关社会组织、高等院校及媒体机构等。

(责编：徐祥丽、张悦)

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