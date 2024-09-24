9月23日，在俄罗斯首都莫斯科，《全球发展新时代的金砖合作调查报告2024》专题报告在论坛上发布。当地时间23日，2024金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛在俄罗斯首都莫斯科举行。来自中国、俄罗斯、印度、巴西、南非、埃及、伊朗、阿联酋等金砖国家和金砖国家新开发银行等的120余名代表围绕“金砖国家的现代化之路”主题展开研讨交流。新华社记者 白雪骐 摄

新华社莫斯科9月23日电（记者江宥林 刘恺）当地时间23日，2024金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛在俄罗斯首都莫斯科举行。来自中国、俄罗斯、印度、巴西、南非、埃及、伊朗、阿联酋等金砖国家和金砖国家新开发银行等的120余名代表围绕“金砖国家的现代化之路”主题展开研讨交流。

9月23日，在俄罗斯首都莫斯科，俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友好协会主席伊万·梅利尼科夫在论坛上发表视频讲话。新华社记者 白雪骐 摄

与会嘉宾认为，金砖国家是塑造国际格局的重要力量，代表着人类社会的前进方向。金砖国家自主选择发展道路不仅是各自国家发展需要，更是对完善全球治理体系和国际秩序的重要贡献。金砖国家的现代化应在增进人民福祉中锚定出发点，在满足人民对美好生活的向往中找到落脚点。金砖国家应反对任何形式的发展胁迫，坚定捍卫自身发展权利，鼓励广大发展中国家探索独立自主的发展道路。金砖国家应围绕创新驱动发展加强彼此间沟通，共同探索通过科技创新、制度创新增强国际竞争力、提升国民生活水平，引领“全球南方”发展行稳致远。

9月23日，在俄罗斯首都莫斯科，印度印中经济文化促进会秘书长穆罕默德·萨奇夫在论坛上讲话。新华社记者 白雪骐 摄

9月23日，在俄罗斯首都莫斯科，伊朗政府治理与政策研究中心国际部主任马吉德·阿夫沙尼在论坛上讲话。新华社记者 白雪骐 摄

9月23日，在俄罗斯首都莫斯科，阿联酋趋势研究中心咨询部门主管阿卜杜拉·穆罕默德·阿尔哈马迪在论坛上讲话。新华社记者 白雪骐 摄

9月23日，在俄罗斯首都莫斯科，俄罗斯总统国际文化合作事务特别代表米哈伊尔·施维特科伊在论坛上讲话。新华社记者 白雪骐 摄

与会嘉宾高度肯定中国式现代化取得的巨大成就，认为这为其他发展中国家探索符合自身国情的现代化道路提供了宝贵的参考和启迪，激发了广大发展中国家坚定立足于自身历史文化与文明传统，独立自主走出现代化特色之路的希望与信心。与会嘉宾希望金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛秉持促进金砖国家联合自强、推动金砖国家民心相通的初心，合力将其打造成为践行全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议的重要对话平台。

活动期间，还举办了“金砖精神之光”摄影展，发布了《全球发展新时代的金砖合作调查报告2024》专题报告。

本次活动由中共中央宣传部、中国外文局、《俄罗斯报》、俄罗斯中国友好协会共同主办。

(责编：徐祥丽、张悦)