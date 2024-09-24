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俄罗斯“联盟MS-25”载人飞船返回地球

2024年09月24日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科9月23日电（记者赵冰）俄罗斯国家航天集团23日发布消息说，“联盟MS-25”载人飞船搭载3名宇航员从国际空间站返回地球，并于莫斯科时间23日14时59分（北京时间23日19时59分）在哈萨克斯坦杰兹卡兹甘市附近着陆。

　　俄罗斯国家航天集团表示，飞船搭载的宇航员分别是俄罗斯宇航员奥列格·科诺年科、尼古拉·丘布以及美国宇航员特雷西·戴森。其中，科诺年科和丘布本次在国际空间站执行任务的时长达到374天，打破了此前由俄罗斯宇航员谢尔盖·普罗科皮耶夫和德米特里·佩捷林以及美国宇航员弗兰克·鲁比奥于2023年9月创造的370天21小时22分16秒的国际空间站单次停留时长纪录。

　　科诺年科和丘布于2023年9月15日搭乘“联盟MS-24”飞船前往国际空间站。据该集团介绍，科诺年科总共5次太空之旅已累计在太空停留1111天，这也刷新了人类在太空停留总时长的纪录。

　　“联盟MS-25”载人飞船2024年3月23日搭乘“联盟-2.1a”运载火箭从哈萨克斯坦境内的拜科努尔航天发射场升空，并成功进入预定轨道。3月25日，“联盟MS-25”载人飞船与国际空间站的俄罗斯舱段“码头”号实现对接。

(责编：徐祥丽、张悦)

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