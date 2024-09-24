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乌总统称将与盟友讨论“胜利计划” 俄方称将审慎对待相关信息

2024年09月24日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月23日电　综合新华社驻外记者报道：正在美国访问的乌克兰总统泽连斯基23日称，他有赢得俄乌冲突的“胜利计划”并将向美国等盟友提供计划内容。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天回应称，目前缺乏有关该计划的可靠消息，俄方对相关信息持“审慎态度”。

　　泽连斯基22日抵达美国访问。当天他在社交媒体上发文称，此次访美他将与所有盟友讨论乌方为俄乌冲突制定的“胜利计划”。

　　据乌克兰国家通讯社23日报道，泽连斯基当天表示，乌克兰与西方盟友“时间紧迫”，未来数月具有“决定性”意义。他说，乌克兰和西方盟友必须掌控俄乌冲突的结果。泽连斯基表示，访美期间，自己将向美国总统拜登、美国国会、美国总统候选人特朗普、哈里斯以及乌方所有盟友提供“胜利计划”的内容。

　　《乌克兰真理报》23日援引英国《泰晤士报》报道称，泽连斯基的“胜利计划”可能涉及四项主要内容，即北约成员国向乌克兰提供安全保障并签署双边安全协议；乌方继续推进在俄罗斯库尔斯克州的军事行动并以此作为同俄方谈判的关键筹码；西方国家向乌方提供特定的武器装备；乌克兰获取国际金融援助以恢复战时受损的经济。

　　另据美国《华盛顿邮报》报道，泽连斯基的“胜利计划”包括请求盟友强化援乌武器的打击能力，允许乌军使用西方武器打击俄罗斯境内纵深目标等。

　　俄总统新闻秘书佩斯科夫23日谈到“胜利计划”时向记者表示：“目前有许多不同的信息，其中一些还相互矛盾，毫不可信。我们持审慎态度。”他表示，如果出现有关“胜利计划”的可靠信息，俄方将认真研究。

(责编：徐祥丽、张悦)

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