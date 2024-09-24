新华社北京9月23日电 记者23日从商务部获悉，商务部部长王文涛当日与瑞士联邦委员兼经济和教研部长帕姆兰以视频方式共同宣布，中瑞两国正式启动自贸协定升级谈判。双方同意将共同努力，加紧磋商，在互利共赢的基础上尽早达成高水平升级协定。

王文涛表示，中瑞自贸协定生效10年来，对促进双边贸易增长发挥了积极作用，两国企业实实在在获益。升级中瑞自贸协定，有利于进一步扩大双边贸易和促进双向投资，推动两国经贸合作提质升级，特别是在当前经济全球化遭遇逆流的背景下，将对外释放两国支持自由贸易和开放合作的积极信号。

帕姆兰表示，中瑞两国在2013年高效达成了双赢的自贸协定，为双方创造了丰富的收益。当前全球贸易保护主义抬头，中瑞两国启动自贸协定升级谈判具有重要意义，显示了两国始终致力于建设开放、规范的国际经贸合作环境，向外界发出两国深化合作的积极信号。相信经过双方共同努力，升级谈判一定会取得成功。

中国—瑞士自贸协定于2013年7月签署，2014年7月生效实施。

(责编：徐祥丽、张悦)