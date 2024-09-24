新华社科伦坡9月23日电 记者手记｜斯里兰卡迎来新总统

新华社记者伍岳 陈冬书

“他说要改变斯里兰卡的经济形势，我相信他是真诚的。”斯里兰卡凯拉尼亚大学学生维沙卡·杜萨拉说。

杜萨拉的话代表着许多斯里兰卡人对新任总统阿努拉·迪萨纳亚克的期待。迪萨纳亚克在21日举行的总统选举中胜出，并于23日宣誓就职。

迪萨纳亚克在就职讲话中表示，斯里兰卡面临各种挑战，他将努力为国家带来更有效的决策，并期待与国际社会开展合作。

迪萨纳亚克1968年出生于斯里兰卡中北省一个普通家庭，曾担任内阁部长、议员。斯里兰卡国际问题专家亚西鲁·拉纳拉贾说，迪萨纳亚克强调国家干预、降低税收、严厉反腐，这可能是斯里兰卡新的开始。

迪萨纳亚克和他领导的国家人民力量党打造了变革者的形象，在斯里兰卡民众中较受欢迎。据当地媒体报道，迪萨纳亚克竞选集会动辄聚集上万人，甚至有不少人驱车一两个小时来参加活动。

由于国家面临外汇匮乏、物资短缺、物价高涨、供电紧张等问题，斯里兰卡2022年爆发抗议活动，时任总统拉贾帕克萨辞职。后经议会投票，维克拉马辛哈当选总统，以完成剩余任期。

维克拉马辛哈临危受命，采取一系列举措稳定了国家局势，推动该国经济在2023年下半年实现正增长。此次总统选举中，维克拉马辛哈得票排名第三，未能进入第二轮计票。

维克拉马辛哈在一份声明中说：“历史将评判我的努力，但我可以自信地说，我尽了最大努力来稳定国家局势。”他同时祝贺迪萨纳亚克胜选，表示相信迪萨纳亚克将“带领斯里兰卡走上持续增长和稳定的道路”。

根据斯里兰卡总统选举法，获得超过50%选票的总统候选人可直接获胜。若无人获得过半选票，两名得票领先的候选人将通过第二轮计票决出胜负。

在本次选举中，选民最多可在选票上标记3名支持的候选人，并按倾向程度进行排序。已淘汰候选人所获选票中若将迪萨纳亚克和统一国民力量党领导人普雷马达萨作为第二或第三选择，这些选票将在第二轮计票中被分别计入两人获得的总选票数。

第一轮计票中，迪萨纳亚克和普雷马达萨的得票率分别为42.31%和32.76%，排名前两位。随后，迪萨纳亚克通过第二轮计票胜出。这是斯里兰卡大选历史上首次启动这一程序。

迪萨纳亚克在胜选感言中说：“无数眼睛充满着希望和期待，推动着我们前进。我们将团结各方力量，已准备好改写斯里兰卡的历史。”

(责编：徐祥丽、张悦)