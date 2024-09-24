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新闻分析｜法国新政府面临多重压力和考验

2024年09月24日08:31 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎9月23日电　新闻分析｜法国新政府面临多重压力和考验

　　新华社记者乔本孝

　　法国总理巴尼耶23日与新政府成员以工作早餐形式举行首次会议。连日来，法国媒体指出，新政府既要承受左翼和极右翼的压力，又要平衡好与总统的关系，面临多重压力和考验。

　　今年6、7月，法国提前举行国民议会选举，总统马克龙所倚仗的中间派失去多数席位。新一届议会中未出现绝对多数派别，左翼政党联盟“新人民阵线”、中间派政党联盟、以极右翼政党国民联盟为主体的极右翼阵营“三足鼎立”，兼以其他党派。三大阵营互不相让，却也无法独立掌权。

　　本月5日，马克龙任命传统右翼的共和党人士巴尼耶为新总理。巴尼耶受命组建新政府，经过连日磋商，马克龙作出最终任命，于21日晚公布新一届政府成员名单，新政府包括19名部长、15名部长级代表和5名国务秘书共39名成员。

　　据法国媒体梳理，上届政府7名成员得以留任，马克龙所属的复兴党、巴尼耶所属的共和党几乎平分新政府职位，只有司法部长迪迪埃·米戈被视作是左翼政党代表。

　　左翼政党对此表示不满，声称将发起弹劾。左翼联盟成员“不屈法国”领导人梅朗雄批评新政府由“议会选举的失败者组成”，“既无合法性，也没有未来”。左翼联盟成员社会党第一书记富尔则表示，社会党将代表“新人民阵线”对巴尼耶政府发起弹劾。

　　极右翼也对新政府表示不满。“国民联盟”领导人勒庞说，新政府未响应选民要求改变的呼声。她此前还呼吁明年再次解散议会重新选举。

　　法国媒体指出，巴尼耶政府不仅要承受反对派的压力，还要平衡好与总统的关系。巴尼耶与马克龙分属不同党派，所在的共和党在议会中为反对党。尽管他们二人政见相似，但关系微妙。

　　在法国现代政治史上，总统若失去议会多数席位、从对立阵营中任命总理时，会出现总统、总理“共治”。巴尼耶出任总理后，总统府对外回避提及“共治”。

　　传统上，外交、国防属法国总统职权范畴。巴尼耶9月曾表示，总统并无“专属领域”，要和总理“分享”。话虽如此，巴尼耶政府的外交部长是上届政府负责欧洲事务的部长级代表让-诺埃尔·巴罗，上届政府国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼也得以留任。

　　分析人士认为，本届议会缺乏多数派，共和党不足以挑战马克龙的中间派阵营，不符合过去“共治”的特点。与此同时，马克龙任命多名共和党人士在巴尼耶政府出任要职，证明其需要共和党应对左翼和极右翼两大阵营。

(责编：徐祥丽、张悦)

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