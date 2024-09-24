人民网华沙9月23日电 （记者禹丽敏）2024年“天涯共此时——中秋节”专场系列活动之“中秋诗会”日前在布达佩斯中国文化中心成功举办，以诗为媒、共话中秋，吸引了当地近80位观众参加活动。本场活动由布达佩斯中国文化中心和匈中友好协会联合主办，中国银行特别支持。活动邀请来自中国浙江音乐学院、匈中双语学校等机构的在校学生演出，诗人、文学翻译家图尔奇·伊什特万及汉学家、文学翻译家、匈牙利—中国友好协会副主席余·巴塔·埃丽卡作为特邀嘉宾出席。

现场诗歌表演。布达佩斯中国文化中心供图

浙江音乐学院的演奏者以一曲古琴独奏《良宵引》为此次诗会活动拉开序幕。历史悠久的中国传统古琴，音域宽广、音色深沉，令在场的匈牙利观众感受了中国民乐的与众不同。来自匈牙利多所学校的18位同学现场朗诵了包括《静夜思》《望月怀远》《我的思念是圆的》在内的6首以月亮为主题的中国经典诗词，并演唱了本次活动的主题曲《明月几时有》。小演员们声情并茂的演出为中国诗词赋予了独特魅力，赢得了经久不息的掌声。

民乐表演。布达佩斯中国文化中心供图

与中国类似，匈牙利的诗人也创作了诸多描述秋天或月亮的诗歌，寄托了深刻的情感。现场小演员们对两国诗词歌赋进行了精彩的演绎，两位嘉宾伊什特和万埃丽卡就中匈两国这些诗词所营造的意境和饱含的情感进行了对比分析，让匈牙利观众们从自身文化角度切入，更好地理解和品味中国诗词的精髓。参加活动的观众不仅聆听了美妙的诗歌朗诵，还品尝了象征团圆的月饼。最后，一首二胡古筝合奏的经典曲目《水调歌头》将现场气氛推向高潮，整场活动在悠扬的乐曲声中落下帷幕。

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