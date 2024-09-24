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联合国秘书长呼吁立即缓和黎以局势

2024年09月24日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月23日电（记者潘云召）联合国秘书长古特雷斯23日通过发言人发表声明，对以色列和黎巴嫩边境“蓝线”附近紧张局势升级造成大量人员伤亡深感震惊，呼吁立即缓和局势，尽一切努力寻求外交解决方案。

　　声明说，古特雷斯还对去年10月以来以色列对黎巴嫩猛烈轰炸造成数千人流离失所、黎巴嫩真主党持续对以色列发动袭击深感震惊，对“蓝线”两侧平民的安全表示严重关切，并强烈谴责造成人员伤亡的行为。

　　声明说，古特雷斯重申迫切需要立即缓和局势，尽一切努力寻求外交解决方案，并再次呼吁各方保护平民和民用基础设施。他还提醒有关各方有责任确保联合国人员和资产的安全，敦促各方再次承诺全面履行安理会第1701号决议，立即停止敌对行动以恢复稳定。

　　以色列国防军发言人哈加里23日晚说，以军过去24小时对“黎巴嫩真主党目标”发动大规模空袭，打击了超过1300处“真主党目标”。黎巴嫩公共卫生部23日晚发表声明说，以色列当天对黎巴嫩多地的持续空袭已造成492人死亡、1645人受伤。

(责编：徐祥丽、张悦)

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