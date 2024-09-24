本报记者 黄培昭

坦桑尼亚桑给巴尔是东非地区著名的度假胜地。图为游客乘船出海休闲。

本报记者 黄培昭摄

世界旅游及旅行理事会日前发布的《2024年非洲经济影响报告》表示，2024年非洲地区旅游业有望加速复苏和增长，入境游客人数将超过2023年。未来10年，旅游业有望为非洲地区带来1680亿美元收益，创造超过1800万个就业岗位。报告呼吁非洲各国充分挖掘旅游业增长潜力，打造旅游产业新增长点。

入境游客持续增加

风光旖旎的尼罗河、一望无垠的撒哈拉大沙漠、古老的部落文化、动感的非洲鼓乐……广袤多彩的非洲大陆以其独特的自然景观和人文魅力吸引着来自世界各地的游客。目前，旅游业贡献了非洲地区生产总值的7%。

根据联合国旅游组织发布的数据，2024年第一季度，非洲各国入境游客人数同比增长13%，比2019年同期增长5%。2023年到访非洲的国际游客约6640万人次，总体已恢复至2019年的96%。

相关数据表明，埃及2023年入境游客达到1490.6万人次，创历史新高。今年上半年，该国入境游客为706.9万人次，旅游业收入达到66亿美元。素有“北非花园”美誉的摩洛哥2023年接待的入境游客达1450万人次，旅游业收入达105亿美元。今年上半年，摩洛哥已接待入境游客744万人次。

肯尼亚旅游局的最新数据显示，上半年肯尼亚共接待国际游客102.7万人次，比去年同期增加21.3%。肯尼亚旅游和野生动物部预测，2024年肯尼亚入境游客有望突破300万人次，远高于2023年的200万人次。

南非旅游部的数据显示，2023年南非入境游客超过850万人次，同比增长48.9%。今年前5个月，该国入境游客超过380万人次，较去年同期增加9.7%。牛津经济研究院预测，2024年全年南非入境游客将达到1070万人次。

毛里求斯截至今年8月的入境游客人数已超过2019年水平，预计2024年有望创下150万人次的纪录。2023年，埃塞俄比亚入境游客人数同比增长30%；坦桑尼亚入境游客人数增长超过20%。

非盟高度重视非洲旅游业发展，已将其视为推动非洲经济增长和促进区域一体化的重要抓手。非盟委员会主席法基表示，提振旅游业增长可为非洲国家提供重要发展机遇，助力经济社会可持续发展。他呼吁非洲各国进一步实施有效策略、吸引更多游客。

提振举措不断出台

当前，非洲多国正积极出台支持性政策举措，努力提升旅游基础设施建设，改善非洲大陆内部航空连通性，并进一步简化签证程序，加大推广文旅资源，加强跨境旅游业合作，提升旅游服务质量，以期吸引更多游客。

肯尼亚从今年起对全球游客实行免签政策。肯政府在“2023—2028年旅游发展战略”中提出，力争到2028年实现每年吸引550万人次国际游客的目标。安哥拉去年宣布对98个国家和地区公民单方面实行免签入境旅游政策。卢旺达今年开始对所有非洲国家游客实施免签政策。目前，包括卢旺达、肯尼亚、塞舌尔、冈比亚和贝宁在内的5个国家，已实现对非洲游客免签。

为实现2028年入境游客达到3000万人次目标，埃及不断推进签证便利化政策，简化入境程序，同时加大对交通、酒店、景区服务等旅游基础建设投资。为加强游客安全保障，埃及政府还设立了“旅游警察”，专门处理游客相关的安全案件和纠纷等。

埃塞俄比亚加大推广阿克苏姆遗址、拉利贝拉岩石教堂等历史文化遗迹和其他特色自然景观，同时扩大以亚的斯亚贝巴为区域航空枢纽的航线网络，推动入境游客持续增加。

尼日利亚旅游部门实施了旅游基础设施升级改造计划，加强政府与私营部门投资合作，扩大休闲度假村及配套景区建设，重点推广生态游与文化游，吸引了大量国际游客。

位于非洲西岸的大西洋岛国佛得角的岛际交通不便一定程度上限制了该国旅游业发展。佛得角政府在2024年度预算中重点扩大对岛际航空领域投资，旨在改善旅游交通，提升航班准点率、安全性和可持续性。

塞舌尔发展旅游业的重心落在推广可持续旅游，专门制定了“塞舌尔可持续旅游认证”，该认证已在酒店行业普遍推广，并计划扩展至邮轮游艇、民俗文化和体育文化体验、康养水疗等特色旅游产业。

目前，非洲多个国家通过签署双边和多边协议，推动完善跨境交通基建，简化签证手续，便利游客在多个国家跨境旅行。东非共同体推出的单一旅游签证便利游客持同一签证在相关地区国家旅行。非盟出台的“非洲旅游业战略框架”呼吁，非洲各国应进一步加强区域旅游合作、提升服务质量，推介非洲独特的文化和自然遗产，进一步促进区域内旅游业共同发展。

对华合作显著加强

近年来，非洲国家与中国持续深化旅游业合作，取得丰硕成果。中国企业大量投资或参与非洲国家的机场、铁路、公路、酒店、度假村等基础设施建设，助力改善非洲地区旅游环境，便利了区域旅行条件。人才培养也是中非旅游业合作的重点。中国通过提供旅游专业培训和奖学金等，帮助众多非洲国家提升旅游业管理和服务水平。与此同时，非洲国家纷纷简化签证政策，加强对华旅游市场推广，积极参与中国相关旅游展会，大力吸引中国游客，取得显著成效。

中非互为重要的旅游客源地和目的地。截至目前，中国已与31个非洲国家签署了双边旅游合作文件，将34个非洲国家列为中国公民组团出境旅游目的地，与非洲建立了166对友好城市。根据中国旅游服务网络平台携程和飞猪的数据，今年2月至8月，中国游客赴非洲订单量同比增长约1.2倍，中国往返的非洲机票预订量较去年同期增长近1倍，埃及、肯尼亚的增速最快，分别达到236%和167%。

2024年中非合作论坛北京峰会通过的《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》中专设“文化、旅游和体育”章节，强调“中方和非洲国家应当相互参加‘中国国际旅游交易会’等大型旅游展会，支持非方旅游机构加入世界旅游联盟、丝绸之路旅游城市联盟，举办中非旅游合作研讨活动，在景区管理、数字技术支撑旅游发展、旅游目的地推广等方面加强交流合作”。中方也提出支持所有非洲建交国成为中国公民组团出境旅游目的地国，鼓励双方加强旅游交流合作，助力非方旅游产业振兴。

肯尼亚旅游联合会前主席穆罕默德·哈尔西认为，非中旅游合作前景广阔，非洲国家要抓住机遇进一步完善旅游服务，并加大在中国市场推广力度。未来，非中双方应继续在文化体验、生态旅游、休闲旅游等领域挖掘潜力、创新合作模式。通过结合中国的旅游发展经验与非洲的独特旅游资源，非中有望进一步推动旅游合作高质量发展。

（本报开罗9月23日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月24日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)