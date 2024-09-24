本报记者 银 燕

9月20日至22日，由甘肃省人民政府主办的第七届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会（以下简称“敦煌文博会”）在敦煌市举行。来自50个国家、地区和国际组织的800多名嘉宾围绕“践行全球文明倡议，深化文明交流互鉴”主题深入对话，旨在弘扬丝路精神、推动文化交流、凝聚广泛共识。

敦煌文博会是我国以“一带一路”文化交流为主题的综合性国际博览会。本届文博会共有开幕式、敦煌论坛、文化展览、文艺演出、招商推介等5个方面18项活动。

2000多年前，古代丝绸之路的开辟推进了东西方交流。在“丝路咽喉”敦煌，多元文明在这里汇聚交融。与会中外嘉宾表示，弘扬丝路精神，加强文明交流互鉴，促进共建“一带一路”国家之间开展全方位、多渠道、高水平的文化交流与合作，将有助于推动不同文明相互尊重、和谐共处，为推动构建人类命运共同体作出贡献。

“这是我第一次到敦煌。提到敦煌，总让人想要深入探索它独特的文化魅力。每一届敦煌文博会都亮点纷呈、成果丰硕。”越南共产党广南省委委员、越南广南省人民委员会副主席胡光宝表示，越南广南省和中国甘肃省近日签署建立友好省际关系意向书。广南省和甘肃省优势资源相似，都有着悠久的历史文化，都在积极发展旅游服务业等。目前，越方正大力推动与敦煌之间的物流业发展。相信在不久的将来，双方合作将取得更多成果，实现互利共赢。

阿根廷驻华大使马致远认为，共建“一带一路”为促进各国经济、文化等领域交流发挥了重要作用，以共商共建共享推动各方实现互利共赢，为构建人类命运共同体作出了重要贡献。共建“一带一路”倡议源自中国，机遇和成果属于世界。

土耳其驻华大使穆萨表示，共建“一带一路”倡议吸引150多个国家、30多个国际组织积极参与，推动了全球和平与发展。敦煌文博会是共建“一带一路”框架下成功的文化活动之一。

据了解，本届敦煌文博会现场签约、授信项目74个，签约及授信金额271.48亿元人民币，签约项目涵盖文旅康养、文旅综合体、文旅科技、文化创意、文化演艺、景区提升等多个方面。

《 人民日报 》（ 2024年09月24日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)