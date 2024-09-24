亚历山大·洛马诺夫

中国追求的不是独善其身的现代化。中国共产党二十届三中全会清晰表明，中国将释放更多开放合作红利，持续推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化

中国共产党二十届三中全会擘画了以进一步全面深化改革推进中国式现代化的宏伟蓝图，对中国未来发展具有重要意义，也为世界观察新时代中国提供了重要窗口。全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），明确了进一步全面深化改革的总目标，提出300多项重要改革举措，展现了中国将改革开放进行到底的坚定决心。

在世界经济复苏乏力的背景下，中国进一步全面深化改革具有深远意义，不仅将促进中国自身更好发展，也将为各国共同发展注入更多动力。《决定》提出的一系列重要改革举措，有利于破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾，激发中国全社会创业创新创造活力，推动中国经济社会高质量发展行稳致远，从而为世界经济发展带来更多稳定性。

开放是中国式现代化的鲜明标识。当前，单边主义、保护主义上升，经济全球化遭遇逆流，个别国家打造排他性“小圈子”、大搞“脱钩断链”，南北差距扩大、发展断层等问题更加严峻。中国始终坚持以开放促改革、促发展，展现同各国共享机遇、共同发展的决心和担当。《决定》就完善高水平对外开放体制机制作出专门部署，强调稳步扩大制度型开放、深化外贸体制改革、深化外商投资和对外投资管理体制改革、优化区域开放布局、完善推进高质量共建“一带一路”机制，充分表明中国开放的大门只会越开越大。一个坚持扩大高水平对外开放的中国，将以自身经济高质量发展不断为世界提供新机遇。

当今世界，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球科技创新空前密集活跃。“创新”也是中国共产党二十届三中全会的关键词之一。中国高度重视创新发展，坚持把创新作为引领发展的第一动力。面对世界科技和产业发展的大潮流，中国加快培育新质生产力，达到国际先进水平的产业和企业正不断涌现。这将为中国发展提供源源不断的活力，也将为提振世界经济作出更多中国贡献。

中国追求的不是独善其身的现代化。中国共产党二十届三中全会清晰表明，中国将释放更多开放合作红利，持续推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。中国坚持合作共赢、开放包容，将为各国带来更加广阔的市场机遇、投资机遇、增长机遇，同各国更好实现彼此成就、共同发展。

（作者为俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2024年09月24日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)