本报记者 白元琪

中国和柬埔寨是铁杆朋友。两国建交66年来，双方始终高度互信、平等相待、互利双赢。近年来，两国合作建设的白特诺河防洪灌溉工程、桔井大学二期项目、中柬友好扶贫示范村等一大批民生项目落地生根，助力改善柬埔寨民众的生活条件，推动柬埔寨经济社会发展，为中柬两国务实合作增添了新活力。

白特诺河防洪灌溉工程——

切实保护了当地民众的生命财产安全

白特诺河位于柬埔寨首都金边南郊，流经广阔的农田和人口密集的村庄。在河流下游右汊段的一处石桥两侧道路上，聚集了众多店铺。采访时，淅淅沥沥的小雨突然变大，临街小吃店店主威猜热情邀请记者到板房内避雨。雨水砸在房顶上，发出噼里啪啦的声音，道路上的积水迅速流入河道。

“河堤重新修建后，不仅解决了污水问题，临街店铺的生意也好起来，我们再也不用担心洪水泛滥了。”威猜说。

2022年1月，由广东建工对外建设有限公司承建的白特诺河防洪灌溉工程正式启动，其首要任务是解决白特诺河下游两岸的洪涝问题。经过一年施工，该河段的防洪堤得到加固和升级。“这项工程发挥了关键作用，2023年成功抵御两次特大洪水，使两岸居民免受洪涝灾害影响，切实保护了当地民众的生命财产安全。”该公司负责人韩殿峰说。

沿河的普埃沟村村长春洪在河边住了大半辈子。他告诉记者，每年汛期，河水经常漫过腰际，很多民房都泡在水里，村民得划船进出。洪水过后，满屋子都是淤泥，清理起来特别麻烦。“现在好了，中国企业修建的河堤又牢固又好看。”

“为了有效加固河堤并保护生态环境，项目采用了先进的护岸技术。”项目技术负责人梁孝海边画示意图边向记者介绍，中方使用特殊材料制成的网状箱体结构，其中填充块石，然后码齐放置在岸坡上。这种结构不仅能抵御洪水冲击，还能有效维护岸坡的水土平衡，从而保持土壤湿度、稳固河堤、减少侵蚀。

3年前，来自柬埔寨暹粒省的蒂娜加入了其中一项工程，并积极推荐了200多位同乡前来工作。“这是很好的就业机会。这些年，我的生活有了很大改善，已经在老家买了地，准备在年底盖新房。随着柬中合作不断深入，我们的生活一定会越来越好。”

该项目还解决了长期困扰当地的灌溉难题。“通过对3号路玛卡拉水闸上游进水口至巴蒂湖段渠道疏浚和连通，我们开辟了一条新的分洪通道，不仅有效缓解了白特诺河汛期的压力，还为周边农田提供了稳定的水源，促进了当地农业生产，实现水资源优化配置。”项目生产经理瞿剑说。

桔井大学二期项目——

为地区教育事业和经济发展注入动力

从金边出发驱车5个多小时，记者来到桔井省的省会桔井市。在市区东郊，坐落着柬埔寨东北地区的第一所公立综合性大学——桔井大学。这所大学由中国援助建设，自2018年启用以来，极大促进了当地教育水平和科研能力提升。

随着大学的发展和影响力不断扩大，越来越多学生来这里求学，师生校舍资源日益紧缺。一些学生不得不轮流走读，这给他们的学习和生活带来额外负担。为了更好满足当地教学需求并改善师生的学习与居住环境，中方又助力扩建桔井大学。桔井大学二期项目于今年1月底正式开工建设，其中包括新建教师宿舍楼和学生宿舍楼各两栋。“在建设宿舍楼时，我们参考了柬埔寨传统的高脚楼建筑特色。楼房一层被设计成离地面约3米高的架空层，防潮、防虫蚁侵扰。”桔井大学二期项目总工彭文强说。

桔井大学以培养农业科技人才为重点，设有农学、农业加工、渔业研究等多个专业。为进一步提升教学质量，二期项目还将对现有实验室楼进行改造升级，引进先进的实验设备。“我们希望项目能为学生提供更优质的实验教学条件，帮助柬埔寨培养更多农业科技人才。”桔井大学二期项目负责人陈超说。

柬埔寨教育、青年和体育部国务秘书杜维萨索表示，中国长期以来支持柬埔寨发展，帮助柬埔寨建设并扩建桔井大学，是对柬埔寨“五角战略”和“一省一高校”政策的有力支持，将为桔井省及柬埔寨东北部地区教育和经济发展注入动力。

中柬友好扶贫示范村——

中国经验为柬减贫工作带来更多启示

平坦宽阔的沥青路、整齐排列的太阳能路灯、方便的清洁饮用水设施、高效实用的排水渠……近些年，在中柬双方共同努力下，位于柬埔寨茶胶省巴提县的中柬友好扶贫示范村——达弄村焕然一新，成为中国经验助力柬埔寨乡村脱贫的样板。

今年5月中旬，中柬友好扶贫示范村又添一处新地标——村民活动中心。这是一栋二层小楼，建筑的外立面设计独具匠心：一楼临街一面设有可完全敞开的乳白色格栅门窗，临街的另一面和房屋的背面，则整齐地镶嵌着倒扣式的橘色瓦片，雅致清新。村长邦告诉记者，这种墙面采用了流行的高效通风换气和防潮设计方案。“施工期间，不少村民都担心这样的房子是否牢固，现在使用了几个月，大家都夸赞中国设计师的别出心裁！”

走进厅内，一阵清风透过墙面的孔洞徐徐吹来，让人顿觉凉爽。“活动中心建成后，我们就有地方召开村民集体会议了。这个场所明亮舒适，村民们非常满意。”

与一楼相比，二楼空间则显得光线昏暗。邦似乎看出了记者的疑惑，笑着走到一面墙前，轻轻一拉杆，部分墙面如竖着的百叶窗般缓缓展开，屋内瞬间亮堂起来。“二楼是村民们休憩的地方，为了营造静谧清幽的氛围，中国团队和村里的老工匠合作，特别设计了这样的通风采光系统。”邦说。

村民活动中心如今已是村民们常来常往的地方。村里邀请农业专家在这里为村民讲授蔬菜及花卉的种植方法。通过培训，村民们可以掌握更多先进的种植技术，提高作物的产量和质量，村民们也获得了更多收入。“我们希望有中国企业前来考察合作，帮助村民打开农产品销路，让本地农产品走出村庄，走向更广阔的市场。”邦表示。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒曾多次前往中国考察扶贫项目，深入学习中国的扶贫经验。他说：“中国的精准扶贫取得了巨大成功，积累了丰富经验。柬中友好扶贫示范村是一个全方位的扶贫建设模式，将为柬埔寨的减贫工作带来更多启示。”

夕阳西下，村民活动中心最高处的隆都花标识格外引人注目。作为柬埔寨的国花，它象征着友谊与繁荣。在村民活动中心落成仪式上栽种的隆都花树，生机勃勃，预示着中柬两国的友好合作将不断发展，硕果累累。

（本报金边电）

《 人民日报 》（ 2024年09月24日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)