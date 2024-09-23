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外交部：美方应放下维霸遏华执念 停止拿地区国家当工具

2024年09月23日20:31 | 来源：新华网
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新华社北京9月23日电（记者邵艺博）外交部发言人林剑23日表示，美方应放下维霸遏华执念，停止拿地区国家当工具，将“不寻求强化同盟关系反对中国”的表态落到实处。

当日例行记者会上，有记者问：中方如何看待9月21日在美国举行的美日印澳“四边机制”峰会及其发表的联合声明？美国总统国家安全事务助理沙利文对记者称，四方会晤不针对中国或任何国家，而是聚焦如何建设自由开放的印太地区。但包括美国媒体在内的多家媒体评论称，这场峰会是针对中国的，且峰会第一个话题就是中国。中方对此有何评论？

林剑说，“四边机制”在美方“印太战略”中被定位为地区首要领导机制，是美围堵中国、维护美霸权的一个工具。“印太战略”试图以炒作“中国威胁”凝聚排华遏华共识，“四边机制”试图以涉海议题纠集军事安全合作，意图和手法如出一辙。

他说：“美方口口声声说不针对中国，但峰会第一个话题就是中国，峰会处处拿中国说事，这是睁着眼睛说瞎话，连美国媒体都不相信。”

林剑表示，中方一贯主张，国与国之间的合作不能针对第三方，更不能损害第三方利益。任何地区倡议都要顺应地区大势，促进地区和平、稳定与繁荣。拼凑封闭排他的“小圈子”，损害地区国家的互信与合作，与求和平、谋发展、促合作、图繁荣的亚太大势背道而驰，注定走不远，更走不通。

林剑说，美方应放下维霸遏华执念，停止拿地区国家当工具，停止粉饰美化各类“小圈子”的战略企图，将“不寻求强化同盟关系反对中国”的表态落到实处，而不是以牺牲他国战略安全利益和亚太人民福祉为代价谋求私利。

(责编：卫嘉、白宇)

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