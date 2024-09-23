新华社杭州9月23日电（记者 朱涵）地球观测组织（GEO）中国秘书处数据显示，自2016年来，中国在地球观测组织框架下，已对全球36个国家的53次重大自然灾害进行了灾后观测和数据救援服务，利用了30多颗中国高质量遥感卫星，实现数据及时获取、共享和分析，以供灾情实地核查和分析评估。

这是记者从23日在浙江省杭州市余杭区举行的2024年地球观测组织工作计划项目研讨会和开放数据开放知识研讨会上了解到的。

据了解，GEO成立于2005年，是目前国际上地球观测领域最大的政府间合作组织，中国是GEO创始国及代表亚洲大洋洲地区的联合主席国。

中国科学院院士、中国工程院院士李德仁是参与GEO第一个十年计划制定的中方专家。他在会上指出，中国地球观测的发展离不开GEO这个世界舞台，GEO的发展也需要中国力量。

中国科学技术交流中心主任高翔表示，过去十多年来，GEO为世界各国开展全球综合地球观测体系能力建设提供了重要的发展机遇。中国作为创始国，一直高度重视GEO工作，同各国合力推进全球综合地球观测系统建设，促进“数据共享”向“知识服务”转变。

会上还发布了《GEO中国杭州共同行动倡议》，呼吁让地球观测数据、知识与人工智能跨越国界，造福人类社会。

据了解，2024年地球观测组织工作计划项目研讨会和开放数据开放知识研讨会由GEO秘书处与中国科学技术交流中心共同主办。来自中国、美国、欧盟委员会等GEO成员国（地区）和国际组织共400名代表参加会议。

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