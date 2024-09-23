人民网伦敦9月21日电 （记者邢雪）“请把我的歌，带回你的家，请把你的微笑留下。”一阵悠扬的童声从礼堂传出来，来自英国斯坦霍普小学8岁的男孩马蒂奥·格里比琴察作为今年英国中小学生“汉语桥”中文比赛获奖选手代表，在台上字正腔圆地唱起在中国家喻户晓的儿歌。

9月20日，一年一度的英国中小学生“汉语桥”中文比赛颁奖典礼暨“汉语桥”全球决赛英国优胜选手经验分享会在伦敦成功举办。中国驻英国大使馆教育处公参张晋及英国教育部官员为获奖选手及团体颁奖。参赛选手纷纷表示，学习中文让他们对中国语言文化有了更加深入的了解，语言能力成为他们通往新世界的钥匙。

活动现场。人民网记者 邢雪摄

活动现场。人民网记者 邢雪摄

英国中小学生“汉语桥”中文比赛颁奖典礼是全英“汉语桥”系列年度中文活动的重大亮点之一。今年共有来自全英国113所中小学的近800名学生参加比赛。值得一提的是，今年参赛学校数量和选手人数均有较大幅上升，小学生中文秀的参赛学校从2023年的34所增加到2024年的54所，参赛选手人数从402人增加到509人，涨幅达到27%，同时也涌现出一大批优秀参赛作品。孩子们发音标准，对汉语词汇的运用巧妙，对中国文化的理解深入，展现了他们对汉语的熟练程度。

张晋在致辞中表示，下一代需要培养与来自全球不同背景的人合作的能力，了解不同的文化和语言是关键。学习外语不仅可以促进沟通，更能够了解语言背后的民族和文化。这是联合国教科文组织确定的培养21世纪核心素养内容之一。全世界有2亿多中国以外的人正在学习和使用汉语，覆盖190多个国家。超过85个国家和地区已将汉语学习纳入其国家课程。中国教育部一直在与各合作伙伴共同努力，帮助海外学生更好地学习中文。

英国教育部中学核心课程学科助理主任莱拉·托特表示，英国的“卓越汉语教学”项目自2016年启动以来，已经成为英国教育部最为成功的项目之一，目前全英格兰有80所学校参与了该计划，并且该项目还在持续扩大中。莱拉指出，学生们不仅从语言课程中受益，还有机会去中国旅行，沉浸式体验中国语言和文化。英国文化教育协会中小学项目主管香农·韦斯特认为，在英国，学习中文不仅有益于经济和商业贸易，还将促进教育、艺术和文化方面的合作，汉语教学为孩子们提高中文技能提供了重要机会。

获奖选手安妮雅·拉贾表示，通过学习中文，她深入地了解了中国人的价值观，特别是在家庭、事业和人际关系等方面。学习中文让她在探索不同于西方的文化价值观时，培养了文化意识和同理心，“中国强调集体主义，让我真正意识到共情和感知的重要性。”

到场参加活动的教师代表也表示，面对目前的全球性挑战，了解不同的文化，建立更加紧密的联系，有助于打破屏障，避免思想的狭隘，每年的“汉语桥”比赛都是老师们超越自我，为学生们打开一扇世界之窗的契机。

在去年的汉语桥比赛上，夏慕天获得了前往云南参加汉语桥中学生国际比赛的机会。在北京、大理和昆明，他参观了无数的名胜古迹，还在昆明与一个普通中国家庭的交流中感受到了“四代同堂”的中式家庭氛围。

“我跟5岁的孩子和90岁的曾祖母都聊了天。”夏慕天说：“中国是地大物博，文化多元的国家，就像普通话把中国各个民族紧密联结在一起，学中文也让我们和中国人建立了深厚的联系。”

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