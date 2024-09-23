人民网慕尼黑9月22日电 （记者刘仲华）当地时间9月21日，中国驻慕尼黑总领馆在慕尼黑王宫举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会暨“永恒的江南”交响音乐会。林凯代总领事以及德国巴伐利亚州副州长兼经济、发展和能源部长艾万格，巴伐利亚州欧洲事务和国际部长拜斯文格分别致辞，巴州领团长兼匈牙利总领事托尔代-莱科以及各国驻慕尼黑领团、领区州市政府代表，经贸、教育、文化等各界友好人士，巴州华侨华人、中资机构及留学生代表等约300人出席。

林凯在致辞中回顾了新中国成立75年来取得的举世瞩目发展成就后表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民接续奋斗、砥砺前行，成功推进和拓展了中国式现代化，深度参与全球治理体系改革和建设，积极维护全球和平、稳定与发展。他还着重介绍了党的二十届三中全会就进一步全面深化改革、推进中国式现代化提出的一系列重要举措，强调中国将继续发挥全球经济“增长引擎”的重要作用，为世界繁荣与稳定做出中国贡献。

林凯指出，中德建交五十多年来，两国政治互信不断增强、务实合作成果丰硕、人文交流密切深入。中巴州始终保持密切交往，目前巴州已同山东、广东和四川三个中国经济强省结成友好省州关系，成为在华拥有友好省份最多的德国联邦州之一，中国连续多年蝉联巴州在全球最大贸易伙伴。祝愿中巴州互利合作历久弥新，为中德、中欧关系和世界繁荣发展贡献更多力量。

艾万格在致辞中高度评价中华人民共和国成立75年来各领域建设发展取得的卓越成就，并表示中国是巴州最重要的贸易合作伙伴，双方氢能、人工智能、电动汽车等领域合作潜力巨大。巴州乐见州内企业同中方伙伴开展友好合作和良性竞争，坚决反对欧盟在电动车领域对华加征关税。他表示将于近期再次率团访华，期待通过这次访问增进对华了解，深化巴州对华合作。

拜斯文格代表巴伐利亚州政府以及州长索德尔祝贺中华人民共和国成立75周年。他表示，自老州长施特劳斯1975年率先访华至今，巴州同中国保持了近半个世纪的特殊友谊。去年6月，李强总理访问巴州；今年3月，索德尔州长成功访华；巴州在华缔结3对友好省州关系。巴州明确反对对华“脱钩断链”，愿进一步加强同中方在经贸、研发等领域合作。

招待会后，逾千名领区各界嘉宾赴慕尼黑王宫赫拉克勒斯音乐厅，共同欣赏由江苏省演艺集团民族乐团带来的“永恒的江南”交响音乐会。《国风》《春江花月夜》《二泉映月》《梁祝》《G大调弦乐小夜曲》等曲目琴瑟和鸣、中西共融，为在场嘉宾充分展示了中国传统民乐的博大精深和独特魅力。演出惊艳四座，现场观众掌声雷动，深深为中国艺术家的精彩演绎所折服。

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