人民网布鲁塞尔9月22日电 （记者牛瑞飞）9月21日，“天涯共此时—中秋诗会”在布鲁塞尔中国文化中心举办。活动邀请比利时当地热爱中国文化的青年学生和家人们通过诗朗诵、表演、问答、书法体验等形式，一同徜徉诗海，品味中华文化的博大精深，感受中秋佳节对于团圆和睦的美好追求。来自蒙斯大学翻译学院、布鲁塞尔孔子学院、列日孔子学院、布鲁塞尔中国文化中心中文班的师生及家人约60人参加活动。

中秋节，与春节、清明节、端午节，并称为“中国四大传统节日”。每年农历八月十五，月圆之夜，中国人都要与家人团聚，一起赏月、吃月饼、饮酒、做游戏。来自蒙斯大学翻译学院的女大学生艾曼丁是活动的主持人，她首先向大家介绍了中秋节的意义和传统习俗。

中国文人喜欢在中秋节这个特殊的日子作诗吟诗，寄托思念故乡亲人之情，流传下许多佳句。蒙斯大学翻译学院的同学们为大家朗诵了唐代张若虚的名作《春江花月夜》和北宋苏轼脍炙人口的《水调歌头·明月几时有》。“春江潮水连海平，海上明月共潮生”“明月几时有，把酒问青天”……当传统诗歌与中秋佳节相遇，当文字音律与皎皎明月碰撞，营造出诗情画意的意境，现场学习中文的同学们仿佛穿越时空，与古人共赏明月，感受到了中国诗歌之美。

当天的活动内容丰富、形式多样。蒙斯大学、列日孔子学院的师生们带来了歌曲《千年等一回》《望乡》和太极扇表演等节目，烘托了现场气氛，赢得阵阵掌声。“桂花、龙舟、玉兔，哪一项与中秋节无关？”“以下哪一联诗最适合形容东晋书法家王献之的草书作品《中秋帖》？”穿插在活动中的有奖竞答环节，题目难度“层层加码”，使得大家在轻松欢乐的氛围中了解了关于中秋的诗词与文化。

尝月饼，写汉字。当大家举起写好的汉字，一同送上节日祝福——“海上升明月，天涯共此时。祝大家中秋快乐！”时，把活动气氛推向了高潮。

本次活动是布鲁塞尔中国文化中心2024年“天涯共此时——中秋节”系列活动之一，以诗为媒，让比利时民众沉浸式体验中国传统节庆，领略中华优秀传统文化。

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