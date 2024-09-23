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中国驻里约总领馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年招待会

2024年09月23日09:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢9月20日电 （记者陈一鸣、时元皓、陈海琪、邵世均）当地时间9月20日晚，中国驻里约热内卢总领事馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨中巴建交50周年招待会。巴西外交部驻里约热内卢代表处大使达尼埃拉·沙韦尔，里约热内卢州议会副议长、州议会巴中友好阵线主席蒂亚·茹，里约热内卢国际关系协调人布鲁诺等巴方官员，外国驻里约领事机构和国际组织代表，领区研究机构、大学、商协会、媒体、侨团、中资企业、孔子学院和留学生代表等中外各界人士300多人出席招待会。

中国驻里约热内卢总领事田敏在致辞中表示，新中国成立75年来，在中国共产党的坚强领导下，中国人民戮力同心、艰苦奋斗，将中国从一个一穷二白的落后国家，建设成为世界第二大经济体，创造了经济快速发展和社会长期稳定的“两大奇迹”。中国发展创造了人类文明新形态，坚定了广大发展中国家自主选择发展道路的信心。

田敏表示，当前在全球经济低迷的大环境下，中国经济持续回升向好。中国已是150多个国家和地区的主要贸易伙伴,对世界经济增长贡献率连续多年超过30%。不久前，中国共产党二十届三中全会胜利召开，提出300多项改革措施，对进一步全面深化改革作出系统部署，明确了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟目标，释放了中国改革不停顿、开放不止步的强烈信号，相信将为中国同世界各国深化互利合作，实现共同发展提供更多新机遇。

中国驻里约热内卢总领事田敏在招待会致辞。 人民网记者陈海琪 摄

中国驻里约热内卢总领事田敏在招待会致辞。人民网记者 陈海琪摄

田敏说，今年是中国与巴西建交50周年。50年来，中巴关系持续稳定深入发展，同时超越双边范畴，成为发展中大国团结合作、互利共赢的典范。在新的历史起点上，希望双方携手推动中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶，展现新活力、开辟新境界，赋予中巴关系新的时代内涵，打造下一个“黄金50年”。

沙韦尔在致辞中表示，巴中建交50年来，两国关系不断发展，经贸、能源、人文等领域合作日益深化。作为“全球南方”代表，巴中在二十国集团、金砖国家、世贸组织等多边平台保持密切合作。巴中关系正处在历史特殊时刻，巴方对两国关系未来发展充满信心。

巴西外交部驻里约热内卢代表处大使达尼埃拉·沙韦尔在招待会致辞。 人民网 路易斯·布兰科摄

巴西外交部驻里约热内卢代表处大使达尼埃拉·沙韦尔在招待会致辞。人民网 路易斯·布兰科摄

招待会上，由国家电网巴西控股公司资助的“马累明日之潮”青少年交响乐团奏唱了《我的中国心》《白色翅膀》等经典歌曲。会场内还举办了中巴建交50周年展览，生动展现了两国合作发展成就，来宾们纷纷驻足观看。在热烈友好的气氛中，来宾们盛赞中国取得的伟大发展成就和中巴友好交往成果，祝愿中巴友谊地久天长，期待中巴全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

由国家电网巴西控股公司资助的“马累明日之潮”青少年交响乐团奏唱了《我的中国心》《白色翅膀》等经典歌曲。 人民网记者陈海琪 摄

由国家电网巴西控股公司资助的“马累明日之潮”青少年交响乐团奏唱了《我的中国心》《白色翅膀》等经典歌曲。人民网记者 陈海琪摄

由国家电网巴西控股公司资助的“马累明日之潮”青少年交响乐团奏唱了《我的中国心》《白色翅膀》等经典歌曲。 人民网 路易斯·布兰科摄

由国家电网巴西控股公司资助的“马累明日之潮”青少年交响乐团奏唱了《我的中国心》《白色翅膀》等经典歌曲。人民网 路易斯·布兰科摄

会场内还举办了中巴建交50周年展览，生动展现了两国合作发展成就，来宾们纷纷驻足观看。中国驻里约热内卢总领事馆供图

会场内还举办了中巴建交50周年展览，生动展现了两国合作发展成就，来宾们纷纷驻足观看。中国驻里约热内卢总领事馆供图

(责编：于洋、杨牧)

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