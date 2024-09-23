人民网阿斯塔纳9月22日电 （记者李强）9月21日，“未来世界”国际青少年艺术节在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行，本次艺术节由中国国务院新闻办公室和乌兹别克斯坦共和国青年事务局、撒马尔罕州政府共同主办。来自中国和乌兹别克斯坦的政府官员、文化艺术界人士及青少年代表等500余人参加。

撒马尔罕州副州长科比洛夫表示，乌中两国地缘相近，文化相通，民心相亲，在两千多年的悠悠岁月中，两个古老文明早已在丝绸之路上开启了交流互鉴的辉煌历程。希望乌中两国青少年交心交友、携手同行，成为乌中友好的传承者、建设者和传播者。

“未来世界”国际青少年艺术节活动旨在进一步加深两国青少年的交流交往和相知相亲，助力中乌两国人民通过艺术交流增进彼此了解、架设友谊桥梁。

本次艺术节展出从多个国家青少年中征集到的300多件艺术作品，以及出版、数字科技、文化创意和科普教育等领域的多项成果。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心的青少年带来榫卯、雕版印刷、机甲战车、智能机器人“火星探险家”等传统与现代交织的精彩展示，吸引众多观众参与体验。来自中国西北大学中亚考古队、乌兹别克斯坦撒马尔罕考古研究所的相关人员，分享了联合考古队互学互鉴的故事。中乌两国青少年联袂献上了民族歌舞、器乐合奏等精彩纷呈的节目，为观众带来别样的文化盛宴。

(责编：于洋、杨牧)