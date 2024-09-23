新华社成都9月22日电（记者余里）记者22日从“2024全球熊猫伙伴大会暨熊猫家园·大熊猫文化创意大赛”启动发布会上获悉，“2024全球熊猫伙伴大会”拟于11月底在四川成都举办；其中，由成都市人民政府主办的“熊猫家园·首届大熊猫文化创意大赛”于9月22日启动。

9月22日，小朋友们在启动发布会上表演童声合唱《熊猫》。新华社记者 刘坤 摄

大熊猫是中国的国宝，深受世界各国人民喜爱，是全球加强生物多样性保护的友谊使者，彰显了人与自然和谐共生的和合之道。中国保护大熊猫就像撑起了一把大“伞”，同时庇护了自然界中与大熊猫共生的物种；致力于生态文明建设、追求环境友好和绿色发展的个人、团体和组织都是熊猫伙伴。

“2024全球熊猫伙伴大会”以“人与自然和谐共生”为主题，旨在牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，讲好美丽四川、美丽中国以及全球生态文明实践的生动故事；大会坚持“简约、绿色、共享”原则，由开幕大会、文化创意大赛和一系列配套活动组成。会议将汇聚政府机构、专业人士和社会公众等熊猫伙伴，通过跨国界、跨时空、跨文明的对话交往合作，助力熊猫伙伴同向而行。

全球熊猫伙伴大会具有学术性、开放性、国际性，是一个凝聚共识、共谋世界生态文明建设的对话交流平台。开幕大会上拟发布由新华社国家高端智库联合权威机构撰写的有关生态文明建设的智库报告；邀请国内外专家学者发表演讲并深入研讨；公布“熊猫伙伴城市”“熊猫伙伴品牌”名单；联动与会嘉宾共同发起“熊猫守护宣言”；联合专业医疗机构、大熊猫保护机构和社会公益力量开启熊猫公益活动等。会议还拟组织全球熊猫伙伴四川行对话会、大熊猫等旗舰物种保护及国际合作对话、中外文旅交流互鉴大会等活动。

9月22日，嘉宾在启动发布会上发布“熊猫家园·首届大熊猫文化创意大赛”信息。新华社记者 刘坤 摄

作为本次活动的重要组成部分，由成都市人民政府主办的“熊猫家园·首届大熊猫文化创意大赛”于9月22日启动，面向全球征集以大熊猫形象或其文化内涵为创作核心的原创作品。大赛设置了“最佳雕塑作品”等五大门类最佳作品奖项及三个特别奖项。

“2024全球熊猫伙伴大会”将邀请国家相关部门、地方等共同指导，由新华社四川分社、新华社新闻信息中心、成都传媒集团等单位主办。

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